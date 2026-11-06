В США украли шесть паллет с видеокартами Nvidia на $11,4 млн — грузовик просто бесследно исчез

В США расследуют крупную кражу ускорителей Nvidia — цена партии составляет $11,4 млн. Из Окленда, штат Калифорния, в Техас отправили шесть паллет с графическими процессорами. Однако груз так и не добрался до пункта назначения: грузовик, который должен был его перевозить, исчез вместе с содержимым.

Отправка состоялась 29 августа. За грузом прибыл автомобиль с логотипом компании, специализирующейся на перевозке продуктов питания. Сначала всё шло по плану, однако по пути в Форт-Уэрт связь с водителем пропала. О пропаже груза сообщили полиции Окленда 13 сентября. К 6 ноября подозреваемых задержать не удалось.

Подобные преступления связывают с высоким спросом на ускорители Nvidia для систем искусственного интеллекта. По словам профессора бизнес-школы Хаас при Калифорнийском университете в Беркли Олафа Грота, за пределами США некоторые GPU могут продаваться примерно вдвое дороже. В качестве примера он привёл оборудование стоимостью около $550 тыс. на американском рынке, за которое за рубежом готовы платить миллион долларов и больше. Это делает дорогостоящие поставки привлекательной целью для организованных преступных группировок.

Это далеко не первый случай кражи продукции Nvidia. В прошлом году в городах Фримонт и Юнион-Сити в Калифорнии расследовали несколько преступлений, связанных с хищением оборудования Nvidia на общую сумму более $7,5 млн. А в сентябре этого года злоумышленники попытались угнать два грузовых прицепа с логотипом Nvidia, рассчитывая найти внутри дорогие ускорители. Однако вместо них там оказалось около 18 тонн песка. Поняв ошибку, похитители бросили прицепы.

Ещё один похожий случай произошёл в Бразилии: в аэропорту Сан-Паулу пропали две паллеты с видеокартами GeForce RTX 5090 стоимостью около $470 тыс. Расследование выявило возможное участие сотрудников аэропорта. По данным местной полиции, двое работников склада вывезли паллеты, а третий помог обойти электронную систему контроля. Позже одну из украденных видеокарт обнаружили в продаже на онлайн-площадке OLX — её удалось опознать по серийному номеру.