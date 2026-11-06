Четвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма

Участникам пришлось преодолеть историческую тропу с 3100 ступенями

Соревнования организовала китайская государственная медиакорпорация China Media Group. На старт вышли около 90 команд из технологических компаний, университетов и исследовательских групп. Трасса протяжённостью 3,9 км включала ступени разной высоты и ширины, а общий набор высоты составлял почти 600 м.

В скоростном зачёте среди четвероногих роботов победил Unitree A2 команды Beijing Lingyi Technology: он преодолел маршрут за 43 минуты 41 секунду. Второе место заняла шанхайская Gaoyi Technology, также использовавшая роботов Unitree. В отдельном испытании на переноску груза победила команда Lingsi Intelligent, набравшая 400 баллов за 1 час 51 минуту 29 секунд.

Четвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма
Источник изображения: Xinhua/Xu Suhui

Гуманоидным роботам из-за особенностей рельефа выделили сокращённый маршрут. Команда Genisom AI прошла основной участок за 27 минут 26 секунд, а затем получила приз за штурм вершины с результатом 55 минут 34 секунды.

Отдельно проводились испытания экзоскелетов и проходимости с поиском пути; победителей в этих категориях объявят позднее.

First world robot Mount Tai climbing competition held in east China's Shandong

Самыми сложными для гуманоидов оказались лестницы. Экспериментальная версия Unitree G1, модель которой ранее участвовала в новогоднем гала-концерте, перегрелась во время подъёма. Команда сняла робота с дистанции, после чего его пришлось унести с горы на носилках. У других машин перегревались мотор-редукторы, электроника снижала мощность, а роботов уводило с траектории. Участники испытания с грузом также теряли устойчивость после смены поклажи на промежуточных пунктах.

Соревнования проверили роботов в условиях, где недостаточно просто удерживать равновесие на ровном полу: им пришлось долго двигаться по лестницам с неодинаковыми ступенями, преодолевать перепады высоты и сохранять работоспособность под нагрузкой.

Искусственный интеллектUnitreeРоботыUnitreeИсточники:Xinhua

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