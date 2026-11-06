Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro могут получить платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6 — даже несмотря на то, что Exynos 2700 быстрее ⁠ 1

Samsung может использовать однокристальные системы Qualcomm Snapdragon в двух старших смартфонах линейки Galaxy S27 — Pro и Ultra — даже несмотря на то, что собственная SoC Exynos 2700, по предварительным данным, показывает лучшие результаты в тестах. По информации инсайдера yeux1122, такое решение может быть связано не с производительностью, а с финансовыми соображениями: компания стремится сократить расходы на разработку и комплектующие.

Согласно утечке, Galaxy S27 Pro для южнокорейского рынка получит Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Galaxy S27 Ultra — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus могут перейти на фирменную SoC Exynos 2700 в большинстве регионов — Европе, Азии, Африке, Австралии и Латинской Америке. В Северной Америке для этих моделей, напротив, ожидаются версии со Snapdragon. Таким образом, Samsung, вероятно, продолжит использовать разные процессоры в зависимости от рынка и модели смартфона.

В прошлом SoC Exynos нередко критиковали за перегрев, снижение производительности под нагрузкой и повышенное энергопотребление. Однако начиная с Exynos 2400 Samsung последовательно улучшала собственные однокристальные системы. По слухам, Exynos 2700 может стать самым удачным представителем семейства, но даже это не гарантирует его появления в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Напомним, ранее сообщалось, что в линейке Galaxy S27 впервые будут использоваться три SoC, и данные yeux1122, по сути, это подтверждают.

Инсайдер yeux1122 имеет прямой доступ к азиатской цепочке поставок компонентов Apple и Samsung, что позволяет ему публиковать точные технические данные задолго до релизов. Его высокая репутация подтверждается рядом крупных сбывшихся прогнозов, среди которых точное предсказание веса (145 г) и емкости батареи (2800 мАч) ультратонкого iPhone Air, безошибочный инсайд о заморозке стартовой цены на базовый iPhone 14 на уровне $799 вопреки ожиданиям рынка, а также заблаговременный слив характеристик экранов iPad mini.