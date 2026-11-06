AMD прогнозирует серьёзный спад рынка ПК в 2027 году, но у самой компании всё должно быть хорошо благодаря ЦОД ⁠ 4

Несмотря на то, что у AMD, судя по её финансовому отчёту, всё прекрасно, компания готовится к сильному ослаблению рынка ПК в следующем году. Если точнее, прогноз компании: двузначное снижение поставок.

Анализируя рынок, можно отметить, что в конце квартала продажи ПК замедлились из-за роста цен на память и комплектующие, что негативно сказалось на спросе. Мы соответствующим образом управляем бизнесом, согласовывая продажи с продажами клиентам и каналам сбыта, чтобы поддерживать достаточный уровень запасов у клиентов и дистрибьюторов. В 2027 году мы планируем двузначное снижение объемов поставок ПК на рынок. В этих условиях мы рассчитываем превзойти рынок, реализуя нашу дорожную карту Ryzen и расширяя наше коммерческое присутствие

Как видим, сама AMD при этом планирует закончить следующий год лучше рынка в целом благодаря процессорам Ryzen, но удастся ли ей это, пока можно гадать. Судя по всем данным, новое поколение Nova Lake у Intel может получиться очень сильным с точки зрения конкуренции.

Но, учитывая тенденции, в целом рынок обычных процессоров для AMD будет ещё менее важным, чем сейчас. Компания сама говорит, что ожидает удвоения выручки от продаж серверных продуктов, а по итогам 2027 года на решения для ЦОД будет приходиться 80% выручки. Как уже заявила Лиза Су, теперь AMD — это компания, ориентированная в первую очередь на центры обработки данных.