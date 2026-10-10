Адаптер Lecoo Fighter с технологией GaN рассчитан на игровые ноутбуки Lenovo и получил круглый разъём питания DC 5,5 × 2,5 мм

Крошечный GaN-адаптер на 245 Вт для игровых ноутбуков, гораздо меньше стандартных: Lenovo выпустила блок питания Lecoo Fighter в Китае

Lenovo начала продажи адаптера питания Lecoo Fighter мощностью 245 Вт.

Благодаря использованию нитрида галлия (GaN) устройство получилось примерно на 30% компактнее оригинального блока питания мощностью 240 Вт. Масса новинки составляет 449,7 г — на 28% меньше, чем у штатного адаптера. Габариты корпуса равны 82 × 82 × 33 мм.

В комплект входит трёхконтактная вилка с заземлением и кабель постоянного тока длиной 1,5 м. Для подключения к ноутбуку используется круглый разъём диаметром 5,5 мм с внутренним контактом 2,5 мм. Кабель получил утолщённый проводник и встроенный экранирующий слой, рассчитанные на работу при высоких нагрузках.

Производитель позиционирует адаптер для игровых ноутбуков Lenovo Lecoo Fighter 7000, Fighter 7000P и Fighter 7000X. Он подходит для использования в производительных режимах.