Пол-литровый ПК с современным процессором Intel и 13 разъёмами. Представлен MSI Cubi NUC WCG

Компания MSI представила мини-ПК Cubi NUC WCG объёмом всего в пол-литра при этом с современным процессором внутри.

Размеры новинки составляют 136 х 113 х 40 мм, а в основе лежат процессоры Intel Wildcat Lake: Core 7 350, Core 5 315 либо Core 3 304. Охлаждение, похоже, активное, хотя MSI никаких подробностей не раскрывает. Зато показывает особенность конструкции корпуса под названием MSI Tool-less 2.0, которая заключается в наличии в нижней части специального рычажка, посредством которого нижняя крышка легко открывается, давая доступ к внутренностям ПК.

Внутри есть место для двух модулей ОЗУ и одного SSD. Из остального можно выделить Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и весьма неплохой набор портов, как для такого компактного ПК.

Тут есть четыре USB-A спереди, а сзади разместились два RJ45, два HDMI, пара USB-C, один из которых поддерживает Thunderbolt 4, а также ещё два USB-A. Итого 13 разъёмов, если считать ещё разъём для наушников.