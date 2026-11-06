ИИ-модель Миры Мурати на 594 млрд параметров вошла в тройку лучших и обошла многие известные модели в рейтинге генерации сайтов и интерфейсов ⁠ 4

Inkling 2 Small — мультимодальная модель, которая работает с текстом и изображениями. Её архитектура Mixture of Experts (MoE, «смесь экспертов») позволяет задействовать только часть параметров для каждого запроса. Это снижает вычислительную нагрузку по сравнению с моделью, в которой одновременно работают все параметры, хотя общий объём весов всё равно требует значительных ресурсов. Модель также поддерживает настройку глубины рассуждений.

В рейтинге DesignArena от 5 ноября Inkling 2 Small заняла 3-е место в категории создания сайтов с результатом 1340 баллов. Выше оказались Muse Wonder с 1366 баллами и Muse Spark 1.3 с 1351 баллом. Среди других моделей в списке — GPT-6 Astra, Kimi K3 и Claude Opus 5.5. В индексе Artificial Analysis Intelligence Index модель получила 30,6 балла — заметно больше, чем предыдущие версии Inkling.

Источник изображения: Thinking Machines Lab

Одна из особенностей Inkling 2 Small — использование визуальной обратной связи при программировании. Модель может создавать сайты, игры и трёхмерные проекты, анализировать изображения получившегося результата и вносить исправления. В ходе обучения её также тренировали на продолжительных задачах разработки ПО, включая работу с реальными репозиториями, оптимизацию графических процессоров и самостоятельное обучение других моделей.

Сейчас Inkling 2 Small доступна через платформу Tinker для запуска и дообучения, но её веса пока закрыты. Thinking Machines Lab намерена опубликовать их под лицензией Apache 2.0 на следующей неделе, после завершения внешних проверок безопасности и испытаний на устойчивость к попыткам обойти ограничения. До этого момента разработчики оставляют доступ к модели через собственную инфраструктуру.