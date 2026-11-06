OnePlus рассказала, когда Android 17 выйдет для OnePlus 12, OnePlus 13R и других моделей

В ноябре до Android 17 обновятся Nord 6 и Nord CE 6

OnePlus опубликовала точные даты выхода обновления ColorOS 17 на базе Android 17 для ряда своих устройств в ноябре. Расписание, уточнённое Oppo в официальном аккаунте ColorOS в X, касается смартфонов OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Open, Nord 6 и Nord CE 6, а также планшета OnePlus Pad 3.

OnePlus рассказала, когда Android 17 выйдет для OnePlus 12, OnePlus 13R и других моделей
Источник изображения: OnePlus

Обновление будет распространяться поэтапно. OnePlus 13R получил его 5 ноября, владельцам OnePlus 12 придётся подождать до 17 ноября, обновление для планшета OnePlus Pad 3 выйдет 18 ноября, для складного OnePlus Open — 24 ноября, а для Nord 6 и Nord CE 6 — 26 ноября.

В декабре ColorOS 17 должна добраться до более старых флагманов OnePlus, доступных смартфонов и нескольких планшетов. Полностью завершить распространение ColorOS 17 компания рассчитывает в первом квартале 2027 года.

 

Мобильные телефоныOnePlusИсточники:Gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов ГиннессаСледующая публикация: Четвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма
Главное
Все новости
11 минут назадНа фоне исчезновения RTX 5090 и RTX 5080 из официального маркетплейса Nvidia GeForce RTX 5070 Ti подорожала почти вдвое относительно рекомендованной розничной цены
23 минуты назадТелескоп «Хаббл» увидел гигантский пылевой «хвост» у молодой звезды
29 минут назад10 000 мАч, IP69 и старая платформа: раскрыты характеристики Realme 17 Pro
33 минуты назадЧетвероногий Unitree A2 поднялся на гору Тайшань за 43 минуты: гуманоидный робот не выдержал подъёма
Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса14:435 Первый серийный автомобиль, разогнавшийся до 500 км/ч — китаец. BYD Yangwang U9X установил рекорд, который подтвердили FIA и Книга рекордов Гиннесса У этого гиперкара четыре мотора, и в общей сложности они выдают более 3000 л.с.
14:352Более 2200 кубометров бетона: на турецкой АЭС «Аккую» завершили важный этап строительства всех четырех энергоблоков
14:301На Марсе нашли признаки действующих вулканов: аппарат ExoMars обнаружил газ над трещинами Альбы
14:233Учёные впервые получили плодовитых самок-клонов из эмбрионов самца мыши
14:215От Volkswagen до Rolls-Royce: Wildberries расширяет продажу автомобилей с пробегом
14:162WhatsApp отменил обязательную регистрацию для гостей мероприятий
14:097Браузер против слежки: Vivaldi обновил блокировщик рекламы и трекеров
13:571От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов
13:481«Циан» может сменить владельца: «Т-Технологии» предложили выкупить все акции
13:484Тихий сверхзвук: необычный самолет NASA X-59 впервые покажут на публике уже сегодня, 6 ноября, а вместе с ним — F-16 и МиГ-29
13:3910Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
13:302Более 670 тонн атомной мощи: в Петербурге собрала ключевые узлы реактора для Египта
12:553Китай испытал 67-метровую электростанцию на воздушном шаре: она выдает до 35 кВ, а срок службы — 20 лет
12:518На дне Байкала появится гигантский телескоп: ученые тестируют оборудование для охоты за нейтрино
12:2620Эффект iPhone Duo: россияне стали чаще покупать складные Samsung
12:2510Интернет-трафик в России в 2026 году вырастет на 20%, но причины роста оказались необычными
12:204Зелёный звук: Сбер представил новую версию колонки с «ГигаЧатом»
12:092Дешевый марганец на замену дорогому литию: учёные увеличили ёмкость марганцевой батареи в пять раз
12:044Арктический полярный вихрь начал разрушаться в ноябре — настолько раннего нарушения ещё не фиксировали
11:22T2 вывел MiXX из своей тени: отдельный бренд и собственное приложение
11:129До 30 ГБ без поиска местного оператора: «Билайн» запустил eSIM для 164 стран
10:5817В России создают роботов-сварщиков, дворников и строителей
Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с.10:3062Lada Vesta получила новый флагманский двигатель — 132 л. с. С таким мотором Vesta разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд
Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов10:1910Уничтоженный взрывами завод Panasonic ставит под угрозу стабильные поставки серверов По оценке TrendForce, инцидент может затронуть около 4% мирового предложения высококачественных CCL-материалов
Первый настольный компьютер Huawei без Windows получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти09:555Первый настольный компьютер Huawei без Windows получил HarmonyOS, Kirin X90 и до 24 ГБ оперативной памяти Продажи в Китае стартуют 1 декабря
09:47CATL и BYD набирают обороты. Китайские производители захватили более половины зарубежного рынка аккумуляторов для электромобилей
09:42Солнце вышло из спячки: Землю ждёт неделя магнитных бурь
09:3711Huawei разрешит устанавливать на компьютеры с HarmonyOS программы из сторонних источников уже в этом году