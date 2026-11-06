В ноябре до Android 17 обновятся Nord 6 и Nord CE 6

OnePlus рассказала, когда Android 17 выйдет для OnePlus 12, OnePlus 13R и других моделей

OnePlus опубликовала точные даты выхода обновления ColorOS 17 на базе Android 17 для ряда своих устройств в ноябре. Расписание, уточнённое Oppo в официальном аккаунте ColorOS в X, касается смартфонов OnePlus 13R, OnePlus 12, OnePlus Open, Nord 6 и Nord CE 6, а также планшета OnePlus Pad 3.

Обновление будет распространяться поэтапно. OnePlus 13R получил его 5 ноября, владельцам OnePlus 12 придётся подождать до 17 ноября, обновление для планшета OnePlus Pad 3 выйдет 18 ноября, для складного OnePlus Open — 24 ноября, а для Nord 6 и Nord CE 6 — 26 ноября.

В декабре ColorOS 17 должна добраться до более старых флагманов OnePlus, доступных смартфонов и нескольких планшетов. Полностью завершить распространение ColorOS 17 компания рассчитывает в первом квартале 2027 года.