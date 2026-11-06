От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов

Сервисы прошли проверку по 60 критериям

В России начал действовать Реестр доверенных туристических агрегаторов. Проект разработали Роскачество и Росаккредитация при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов.

От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов
Источник изображения: Grok Imagine

В список вошли 11 онлайн-сервисов: «Авиасейлс», «Авито Путешествия», «Островок!», «Отелло», «Т-Банк Путешествия», «Туту», «Яндекс Путешествия», Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel и WB Travel. Все они прошли проверку по 60 критериям.

Эксперты оценивали прозрачность условий бронирования и отмены заказов, доступность информации о средствах размещения, наличие отзывов и качество обратной связи. Отдельное внимание уделили защите персональных данных, безопасности платежей, работе с паролями и возможности удалить аккаунт.

Также проверялась интеграция платформ с Росаккредитацией и Единым реестром объектов классификации в сфере туристической индустрии. В рамках исследования специалисты изучили сайты и мобильные приложения, в том числе удобство поиска, фильтрации, регистрации и оплаты заказов.

По данным Роскачества, реестр должен помочь туристам выбирать проверенные площадки, а компаниям — подтверждать соответствие требованиям к качеству и безопасности услуг. Ведомство планирует продолжить работу над развитием проекта совместно с участниками рынка.

Прочие новостиРоскачествоРоссияИсточники:Роскачество

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