От «Авиасейлс» до WB Travel: в России появился Реестр доверенных турагрегаторов ⁠ 1

В России начал действовать Реестр доверенных туристических агрегаторов. Проект разработали Роскачество и Росаккредитация при поддержке Ассоциации туристических агрегаторов.

В список вошли 11 онлайн-сервисов: «Авиасейлс», «Авито Путешествия», «Островок!», «Отелло», «Т-Банк Путешествия», «Туту», «Яндекс Путешествия», Level Travel, OneTwoTrip, Ozon Travel и WB Travel. Все они прошли проверку по 60 критериям.

Эксперты оценивали прозрачность условий бронирования и отмены заказов, доступность информации о средствах размещения, наличие отзывов и качество обратной связи. Отдельное внимание уделили защите персональных данных, безопасности платежей, работе с паролями и возможности удалить аккаунт.

Также проверялась интеграция платформ с Росаккредитацией и Единым реестром объектов классификации в сфере туристической индустрии. В рамках исследования специалисты изучили сайты и мобильные приложения, в том числе удобство поиска, фильтрации, регистрации и оплаты заказов.

По данным Роскачества, реестр должен помочь туристам выбирать проверенные площадки, а компаниям — подтверждать соответствие требованиям к качеству и безопасности услуг. Ведомство планирует продолжить работу над развитием проекта совместно с участниками рынка.