WhatsApp отменил обязательную регистрацию для гостей мероприятий

Новые возможности начнут постепенно появляться у пользователей по всему миру в ближайшие недели

Команда WhatsApp внедряет возможность приглашать на мероприятия пользователей, которые не зарегистрированы в мессенджере. Для этого организатор сможет создать событие и отправить гостям специальную ссылку. По ней приглашённые смогут ознакомиться с подробностями встречи, даже если у них не установлено приложение.

Управлять событиями можно будет через новый раздел «Мероприятия» (Events Home). В нём пользователи смогут создавать приглашения, отслеживать ответы гостей и отправлять им напоминания. Кроме того, организаторы получат возможность разрешить приглашённым прийти с сопровождающим.

Список предстоящих и прошедших встреч будет доступен в настройках мессенджера в разделе Events. Таким образом, WhatsApp расширяет возможности организации совместных встреч, предлагая альтернативу специализированным сервисам и другим платформам.

При этом компания предусмотрела ограничения для защиты конфиденциальности. Пользователи, не знакомые с организатором, не увидят его номер телефона. Гости без аккаунта WhatsApp также смогут узнать адрес проведения мероприятия только после подтверждения участия.