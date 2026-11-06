Телескоп «Хаббл» увидел гигантский пылевой «хвост» у молодой звезды

Необычную структуру в системе Бета Живописца впервые удалось рассмотреть в оптическом диапазоне

Телескоп «Хаббл» получил изображения гигантской пылевой структуры в системе Бета Живописца, расположенной в 63 световых годах от Земли. Ранее её удавалось наблюдать только в инфракрасном диапазоне с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», а новые данные позволили уточнить форму необычного образования.

Структура получила название «Кошачий хвост» (Cat’s Tail) и представляет собой выступ, отходящий от плоскости огромного диска космической пыли. Её протяжённость оценивается примерно в 1000 астрономических единиц, или 150 млрд км. По мнению учёных, она состоит преимущественно из пылевых частиц с высоким содержанием углерода. Такие вещества поглощают видимый свет, поэтому структура оставалась незаметной для наблюдений на коротких длинах волн.

Телескоп «Хаббл» увидел гигантский пылевой «хвост» у молодой звезды
Источник изображения: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford

Группа под руководством Арин Авсар из Университета Аризоны объединила инфракрасные и оптические изображения, чтобы восстановить геометрию «Кошачьего хвоста» в трёх измерениях. Расчёты показали, что он может простираться не на 1000 астрономических единиц за звездой, как предполагалось ранее, а преимущественно вбок относительно направления наблюдения. По словам Авсар, структура почти целиком находится в той же плоскости, что и звезда, и лишь немного выступает за неё.

Учёные предполагают, что «хвост» возник после столкновений крупных объектов, сопоставимых по размеру с Плутоном. Удар мог выбросить огромное количество пыли на большие расстояния и нагреть углеродсодержащий материал настолько, что часть его превратилась в пар. При последующем охлаждении могли образоваться рыхлые и пористые пылевые частицы, из которых состоит структура.

Кроме того, астрономы обнаружили необычное искривление пылевого гало, окружающего Бету Живописца. Оно может быть связано с гравитационным воздействием как минимум 3 известных планет системы.

Бета Живописца — молодая звёздная система возрастом около 23 млн лет, наблюдения за ней позволяют изучать процессы, которые могли происходить и у Солнца на раннем этапе формирования планет.

Наука и космоскосмосАстрономияИсточники:The Astrophysical Journal Letters

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