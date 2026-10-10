Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска

В версии 1.0.9.462 переработан мобильный интерфейс, улучшено управление фото- и видеоколлекциями, а также добавлена возможность отслеживать состояние HDD с помощью регулярных углублённых проверок

Xiaomi выпустила обновление приложения Smart Storage для своего первого сетевого накопителя до версии 1.0.9.462.

О новых функциях 10 октября сообщил официальный аккаунт компании, посвящённый экосистеме умных устройств. В приложении полностью переработали главный экран: изменились оформление фона, значки и дизайн информационных карточек.

Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска
Источник изображения: ithome // Xiaomi

Обновления затронули и мультимедийные возможности. В фото- и видеоальбомах появились дополнительные инструменты сортировки контента, включая новую функцию коллекций для фильмов. Приложение также запоминает выбранные настройки субтитров. Для детского альбома предусмотрено автоматическое распознавание фотографий, а также добавление и обновление снимков.

Главным функциональным нововведением стала система контроля состояния жёсткого диска. Теперь пользователь может настроить регулярные автоматические проверки, включая углублённую диагностику накопителя.

История проверок сохраняется в приложении, позволяя отслеживать изменения состояния диска с течением времени. Это упрощает контроль за надёжностью хранилища и помогает своевременно заметить потенциальные проблемы с накопителем.

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Источник изображения: ithome // Xiaomi
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