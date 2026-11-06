«Циан» может сменить владельца: «Т-Технологии» предложили выкупить все акции

«Т-Технологии» намерены приобрести до 100% акций «Циан» и объединить экспертизу компаний для развития цифровой платформы на рынке недвижимости. Компания направила в Банк России добровольное предложение о выкупе ценных бумаг у акционеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цена выкупа составит 993,05 рубля за акцию. Это на 29,3% выше котировок «Циан» по итогам основных торгов 5 ноября 2026 года. Предложение распространяется на покупку не менее 50% размещенных обыкновенных акций. Финансировать сделку за счет дополнительного выпуска акций «Т-Технологии» не планируют.

В компании рассчитывают объединить опыт «Циан» в сфере операций с недвижимостью с финансовой экспертизой экосистемы Т-Банка. На базе платформы предполагается развивать сервисы для покупателей, продавцов, арендаторов и арендодателей, а также банков, застройщиков и риелторов.

После завершения сделки «Циан» сохранит собственный бренд, команду и самостоятельное управление бизнесом. Платформа продолжит работать с партнерами и развиваться в рамках общей стратегии «Т-Технологии» на рынке недвижимости.

Предложение сначала рассмотрит Банк России, после чего его направят в «Циан». Акционеры смогут принять решение после публикации рекомендаций совета директоров компании. Завершить сделку планируется в первом квартале 2027 года при условии получения необходимых согласований.