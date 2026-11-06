«Облачная инфраструктура уничтожена». Кибератака уничтожила облачную инфраструктуру провайдера Beget, также потеряны резервные копии VPS половины пользователей

Beget восстановил более 60% хостинга

Хостинг-провайдер Beget продолжает восстанавливать инфраструктуру после масштабной кибератаки. По последней оценке компании, файловые резервные копии виртуальных серверов (VPS) сохранились только у половины клиентов. Остальные данные восстановить не удастся.

«Облачная инфраструктура уничтожена». Кибератака уничтожила облачную инфраструктуру провайдера Beget, также потеряны резервные копии VPS половины пользователей
Источник изображения: ИИ Gemini

Beget сообщает, что уже вернул в работу всё, что можно было быстро восстановить очисткой, проверкой и перезапуском серверов. Теперь основной этап работ — развертывание данных из резервных копий. Компания проверила все уцелевшие серверы с бэкапами и обновила их базу, однако само восстановление займёт время: специалистам предстоит сопоставить копии с конкретными пользователями и их услугами.

Обычный хостинг сейчас работает более чем на 60%. Сильнее всего пострадали оставшиеся серверы — их будут восстанавливать из резервных копий. Beget рассчитывает вернуть все проекты хостинговых клиентов. Начать восстановление первых серверов из бэкапов компания планирует 7 ноября. Процесс постараются максимально автоматизировать, но в некоторых случаях пользователям может потребоваться самостоятельно принять участие в восстановлении. Возможность скачать собственную резервную копию обещают добавить в панель управления ориентировочно в течение пяти дней.

С облачной инфраструктурой ситуация сложнее: по заявлению Beget, она была уничтожена, поэтому её приходится строить заново.

«К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления», — сообщил Beget.

Саму панель будут возвращать поэтапно: сначала DNS, управление доменами, базами данных и сайтами. Часть информации во внутренних системах потеряна, в том числе некоторые связи между аккаунтами и оплаченными услугами. Их сейчас собирают заново. Биллинг и второстепенные функции запустят позднее. При этом Beget предупреждает, что угроза для инфраструктуры ещё сохраняется, поэтому компания дополнительно проверяет и перестраивает потенциально уязвимые элементы. В расследовании участвуют полиция, специалисты по информационной безопасности и государственные структуры.

 

Сети и серверыBegetРоссияИсточники:Beget

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