10 000 мАч, IP69 и старая платформа: раскрыты характеристики Realme 17 Pro

Realme готовит к выпуску линейку Realme 17. Ресурс Xpert Pick со ссылкой на отраслевые источники раскрыл характеристики Realme 17 Pro.

Realme 16 Pro Источник изображения: Realme

Смартфону приписывают экран AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В основе аппаратной платформы будет лежать SoC MediaTek Dimensity 7300. Интересно, что в нынешнем Realme 16 Pro 5G используется SoC Dimensity 7300 Max, так что на прирост производительности новой модели явно рассчитывать не стоит.

Главной особенностью Realme 17 Pro станет батарея ёмкостью 10 000 мА·ч. Это будет второй смартфон бренда с аккумулятором такой емкости после Realme P4 Power. Скорость зарядки пока неизвестна. Для сравнения, Realme 16 Pro оснащается батареей емкостью 7000 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки.

Основная камера новинки будет включать модули с датчиками разрешением 50 и 8 Мп. Фронтальная камера сможет записывать видео в 4K 30 к/с. Каким будет разрешение фронтальной камеры — неизвестно, возможные варианты — 32 или 50 Мп. Также смартфону приписывают подэкранный сканер отпечатков пальцев и защиту корпуса от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Realme 17 Pro выйдет с Android 17 и оболочкой ColorOS 17 вместо привычной Realme UI. Это связано с недавней реорганизацией бизнеса, после которой Realme и OnePlus стали суббрендами Oppo. Сроки выхода смартфона пока не раскрываются.