При достижении температуры в 90 градусов процессоры Intel Core Ultra 4000 будут снижать частоту до 5,1 ГГц ⁠ 1

Настольные процессоры Intel Core Ultra 4000 линейки Nova Lake, согласно свежим данным, при достижении температуры в 90 градусов будут ограничивать свою часототу на отметке в 5,1 ГГц.

Это довольно любопытная особенность, так как обычно температура, после которой начинается троттлинг, находится выше (около отметки в 100 градусов или более). У новых же CPU, похоже, процесс будет более ступенчатым, так как обычное значение TJMax в 100 градусов тоже сохранится.

Убрать или повысить этот новый порог возможности не будет, так что покупателям новых процессоров придётся озаботиться качественным охлаждением, чтобы не доводить температуру даже до 90 градусов.