При достижении температуры в 90 градусов процессоры Intel Core Ultra 4000 будут снижать частоту до 5,1 ГГц

Изменить эту настройку возможности не будет

Настольные процессоры Intel Core Ultra 4000 линейки Nova Lake, согласно свежим данным, при достижении температуры в 90 градусов будут ограничивать свою часототу на отметке в 5,1 ГГц.

Это довольно любопытная особенность, так как обычно температура, после которой начинается троттлинг, находится выше (около отметки в 100 градусов или более). У новых же CPU, похоже, процесс будет более ступенчатым, так как обычное значение TJMax в 100 градусов тоже сохранится.

При достижении температуры в 90 градусов процессоры Intel Core Ultra 4000 будут снижать частоту до 5,1 ГГц
Источник изображения: Videocardz

Убрать или повысить этот новый порог возможности не будет, так что покупателям новых процессоров придётся озаботиться качественным охлаждением, чтобы не доводить температуру даже до 90 градусов.

ПроцессорыIntelИсточники:X

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