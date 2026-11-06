AMD заявила: «Мы — компания, ориентированная в первую очередь на центры обработки данных»

На днях мы писали, что AMD, исходя из финансового отчёта, вслед за Nvidia превратилась в компанию, которая занимается в первую очередь решениями для ЦОД. И теперь AMD сама прямо об этом заявила.

Если точнее, заявление сделала лично глава AMD Лиза Су, комментируя тот самый финансовый отчёт.

Мы — компания, ориентированная в первую очередь на центры обработки данных, это наш профиль, и людям требуется больше вычислительных мощностей

Удивляться тут нечему. Напомним, последний финансовый отчёт говорит о том, что AMD получает от направления Data Center более половины всей выручки и львиную долю всей прибыли.

При этом AMD ожидает, что это же направление по итогам текущего квартала вырастет ещё на 50% в квартальном выражении. На следующий год AMD прогнозирует более чем двукратный рост своего бизнеса.