Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету

Регионам выделят субсидии на строительство

Минцифры подготовило проект постановления о предоставлении регионам субсидий из федерального бюджета на строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Новые правила планируется включить в госпрограмму «Информационное общество». Документ опубликован для общественного обсуждения.

Тысячи километров оптики: удалённые посёлки России подключат к быстрому интернету
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Средства направят на подключение к высокоскоростному интернету населённых пунктов, расположенных в труднодоступных районах. В перечень вошли сёла и деревни Тывы, Якутии, Чукотского и Ненецкого автономных округов.

В 2026 году планируется выделить финансирование на проекты в двух последних регионах. На Чукотке в 2026–2029 годах проложат около 1000 км ВОЛС. Доступ к высокоскоростному интернету получат пять населённых пунктов, включая Билибино и Певек. Там проживают около 11 тыс. человек. В Ненецком АО построят примерно 400 км линий связи, которые охватят семь населённых пунктов с населением около 1,5 тыс. человек.

Субсидии можно будет использовать для проектирования, закупки оборудования и материалов, строительных и пусконаладочных работ, оформления земельных участков и проведения экспертиз.

Финансирование будет предоставляться на основании соглашений между Минцифры и региональными властями через систему «Электронный бюджет». Ведомство также получит право проверять соблюдение условий предоставления средств.

Источником финансирования станет резерв универсального обслуживания, который формируется за счёт отчислений части выручки операторов связи. Правила софинансирования для Якутии утвердили ранее, строительство ВОЛС в республике уже началось.

Сети и серверыМинцифрыРоссияВОЛСИсточники:Минцифры

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