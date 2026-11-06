На фоне исчезновения RTX 5090 и RTX 5080 из официального маркетплейса Nvidia GeForce RTX 5070 Ti подорожала почти вдвое относительно рекомендованной розничной цены

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti в американских интернет-магазинах подорожала почти вдвое относительно рекомендованной цены. Если на старте продаж в феврале 2025 года её стоимость составляла $750, то теперь самые дешёвые предложения начинаются примерно с $1340. Некоторые модели продаются уже за $1500 — ровно вдвое дороже РРЦ.

По данным VideoCardz, всего за восемь дней минимальная цена RTX 5070 Ti выросла на $160. 29 октября самую доступную модель можно было найти за $1180, а к 6 ноября стоимость достигла $1340. Например, Gigabyte RTX 5070 Ti AERO OC предлагается в Newegg за эту сумму, Asus Prime OC в B&H стоит $1400, а TUF Gaming OC — $1500.

При этом Nvidia официально не объявляла о прекращении производства RTX 5070 Ti. В январе 2026 года появились слухи, что компания и её партнёры собираются снять с производства некоторые видеокарты GeForce с 16 ГБ памяти. Nvidia тогда опровергла эту информацию и заявила, что продолжает поставки всех моделей. Asus также уточнила, что RTX 5070 Ti не снята с производства, а перебои с выпуском и пополнением запасов связаны с ограниченной доступностью памяти.

Однако с тех пор GeForce RTX 5070 Ti так и не вернулась к рекомендованной цене. Сейчас минимальное предложение превышает РРЦ почти на 80%, а некоторые версии сейчас вдвое дороже. Аналогичная ситуация с RTX 5080 и RTX 5090: цены на них также резко выросли, а некоторые модели временно исчезали из американского онлайн-магазина Nvidia.