Браузер против слежки: Vivaldi обновил блокировщик рекламы и трекеров

Браузер Vivaldi получил обновление до версии 8.3 для компьютеров и мобильных устройств. Главным изменением стал переработанный блокировщик рекламы и трекеров, который позволяет настраивать уровень защиты отдельно для каждого сайта.

Пользователям доступны четыре режима: отключение блокировки, базовая, усиленная и максимальная защита. В зависимости от выбранного варианта браузер ограничивает сбор данных и показ рекламы. При этом для отдельных ресурсов можно установить собственные настройки, например ослабить защиту для интернет-банка, чтобы избежать проблем с его работой.

Для опытных пользователей предусмотрена возможность создавать собственные списки фильтров и добавлять их из файлов или по ссылкам. Блокировщик встроен в браузер и не требует установки расширений.

В настольной версии также появились автоматическое раскрытие вертикальной панели вкладок при наведении курсора, компактное размещение закреплённых вкладок и возможность открывать сразу несколько ссылок из списка. Кроме того, ускорился режим чтения, а функция копирования ссылок теперь позволяет удалять из них параметры отслеживания.

На iOS загрузка страниц с включённой блокировкой стала, по данным разработчиков, до 12 раз быстрее, а расход заряда аккумулятора сократился. На Android улучшили управление воспроизведением медиа, работу с группами вкладок и добавили возможность открывать сайты в установленных приложениях.