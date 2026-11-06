Россияне стали чаще звонить по телефону: в сети «Билайна» голосовой трафик растёт в пять раз быстрее интернет-трафика ⁠ 4

Абоненты «Билайна» стали чаще пользоваться обычными голосовыми вызовами. За девять месяцев 2026 года их объём в сети оператора увеличился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, мобильный интернет-трафик вырос всего на 4,9%. Об этом сообщает «Код.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

Наибольшие прирост голосового общения зафиксирован на Северном Кавказе. Лидером стал Грозный, где количество звонков увеличилось на 84%. Следом идут Назрань (+74%) и Махачкала (+51%). В десятку также вошли Якутия (+48%), Владикавказ (+46%), Нальчик (+38%), ХМАО и ЯНАО (+36%), Черкесск (+34%), Казань (+31%) и Санкт-Петербург (+30%).

География роста мобильного интернета оказалась другой. Больше всего трафика прибавилось в Вологде (+26%), Челябинске (+25%), Грозном (+24%) и Якутии (+23%). Далее следуют Калининград (+22%), Амурская область (+21%), Пермь и Иркутск (по +19%). Замыкают десятку Курган (+18%) и Архангельск (+17%).

Таким образом, голосовые вызовы в сети оператора растут почти в пять раз быстрее мобильного интернет-трафика.