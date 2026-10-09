SpaceXAI объявила 8 октября о присоединении к Omacom Foundation в статусе одного из учредителей. Взнос составляет $1,5 млн в токенах Grok и предназначен для поддержки проекта Omarchy Linux. Это не денежный грант, а доступ к вычислительным ресурсам языковой модели: токены покроют работу автоматизированных агентов и проектных команд, занятых ревью кода, исправлением ошибок, темами оформления и портированием на новое оборудование.

Omacom Foundation сообщает, что модели Grok 4.7 и более поздние версии будут использоваться для работы Omabot — автоматизированного агента, проверяющего входящие pull-запросы на соответствие требованиям проекта. По собственным данным организации, сейчас открыто почти 7000 таких запросов от более чем 550 контрибьюторов. Независимого аудита этих цифр не публиковалось.

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Практическая ценность взноса будет зависеть от того, какие именно модели, лимиты использования и рабочие процессы станут доступны командам. Ни SpaceXAI, ни Omacom Foundation не раскрыли этих деталей на момент объявления. Techaeris оценивает общий заявленный бюджет фонда после взноса примерно в $23,2 млн.

Для разработчиков, следящих за инструментами автоматизации в открытом ПО, событие фиксирует новую форму поддержки: доступ к ИИ-сервисам вместо традиционного денежного гранта. Операционные результаты — ускорит ли это ревью кода или нет — станут известны только после публикации проектом соответствующих метрик.