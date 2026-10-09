SpaceXAI вложила $1,5 млн токенами Grok в Linux-дистрибутива Omarchy: модель доступа вместо наличных
Компания стала одним из учредителей Omacom Foundation, доведя заявленный бюджет организации до $23,2 млн. Токены пойдут на работу автоматизированных агентов, проверяющих код
SpaceXAI объявила 8 октября о присоединении к Omacom Foundation в статусе одного из учредителей. Взнос составляет $1,5 млн в токенах Grok и предназначен для поддержки проекта Omarchy Linux. Это не денежный грант, а доступ к вычислительным ресурсам языковой модели: токены покроют работу автоматизированных агентов и проектных команд, занятых ревью кода, исправлением ошибок, темами оформления и портированием на новое оборудование.
Omacom Foundation сообщает, что модели Grok 4.7 и более поздние версии будут использоваться для работы Omabot — автоматизированного агента, проверяющего входящие pull-запросы на соответствие требованиям проекта. По собственным данным организации, сейчас открыто почти 7000 таких запросов от более чем 550 контрибьюторов. Независимого аудита этих цифр не публиковалось.
Практическая ценность взноса будет зависеть от того, какие именно модели, лимиты использования и рабочие процессы станут доступны командам. Ни SpaceXAI, ни Omacom Foundation не раскрыли этих деталей на момент объявления. Techaeris оценивает общий заявленный бюджет фонда после взноса примерно в $23,2 млн.
Для разработчиков, следящих за инструментами автоматизации в открытом ПО, событие фиксирует новую форму поддержки: доступ к ИИ-сервисам вместо традиционного денежного гранта. Операционные результаты — ускорит ли это ревью кода или нет — станут известны только после публикации проектом соответствующих метрик.