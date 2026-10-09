Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии

Исследователи выяснили, что люди переносят предвзятость на ассистентов с искусственным интеллектом, даже если технология и результаты работы идентичны

Эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда показал, что люди финансово дискриминируют искусственный интеллект, если он имеет женское воплощение. Участники, выполнявшие рабочие задачи в виртуальном офисе с ИИ-помощниками, разделяли реальные деньги между собой и ассистентом. Женский агент по имени Йоханна получил в среднем на 10,25% меньше вознаграждения, чем идентичный мужской агент по имени Йохан, хотя техническая база и объём выполненной работы ничем не отличались. При этом Йохана воспринималась как «менее человекоподобная».

Соавтор исследования доктор Мэри Хаусфельд из Университета Лимерика отметила, что разрыв не объясняется технологией, так как она была абсолютно одинаковой. По её словам, выбор личности и подачи ИИ-ассистента активирует те же предубеждения, что существуют в межличностном общении. Исследование под названием «Человекоподобный и мужской? Как личность ИИ-ассистента влияет на доверие и денежное вознаграждение в работе с виртуальной реальностью» опубликовано в материалах 14-й Северной конференции по взаимодействию человека и компьютера (NordiCHI).

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Результаты противоречат декларативным заявлениям многих участников, утверждавших, что пол ассистента для них значения не имеет. Реальная оценка вклада и распределение финансов показали обратное. Более того, антропоморфные ассистенты в целом получали больше и доверия, и денег, чем их менее очеловеченные аналоги. Это важно, поскольку ИИ-агенты стремительно эволюционируют от простых чат-ботов до цифровых сотрудников, а дизайн интерфейса и гендерная презентация способны напрямую влиять на то, какую ценность компании будут приписывать работе алгоритмов.

Хаусфельд предостерегает бизнес от восприятия ИИ как нейтрального инструмента по умолчанию и заявляет, что дизайнерские решения нельзя сводить к простой эстетике. Она отмечает, что организациям необходимо осознавать, что способ подачи искусственного агента может непреднамеренно воспроизводить существующее социальное неравенство в новой технологической среде.