Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии

Исследователи выяснили, что люди переносят предвзятость на ассистентов с искусственным интеллектом, даже если технология и результаты работы идентичны

Эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда показал, что люди финансово дискриминируют искусственный интеллект, если он имеет женское воплощение. Участники, выполнявшие рабочие задачи в виртуальном офисе с ИИ-помощниками, разделяли реальные деньги между собой и ассистентом. Женский агент по имени Йоханна получил в среднем на 10,25% меньше вознаграждения, чем идентичный мужской агент по имени Йохан, хотя техническая база и объём выполненной работы ничем не отличались. При этом Йохана воспринималась как «менее человекоподобная».

Соавтор исследования доктор Мэри Хаусфельд из Университета Лимерика отметила, что разрыв не объясняется технологией, так как она была абсолютно одинаковой. По её словам, выбор личности и подачи ИИ-ассистента активирует те же предубеждения, что существуют в межличностном общении. Исследование под названием «Человекоподобный и мужской? Как личность ИИ-ассистента влияет на доверие и денежное вознаграждение в работе с виртуальной реальностью» опубликовано в материалах 14-й Северной конференции по взаимодействию человека и компьютера (NordiCHI).

Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии
Источник изображения: сгенерировано Muse

Результаты противоречат декларативным заявлениям многих участников, утверждавших, что пол ассистента для них значения не имеет. Реальная оценка вклада и распределение финансов показали обратное. Более того, антропоморфные ассистенты в целом получали больше и доверия, и денег, чем их менее очеловеченные аналоги. Это важно, поскольку ИИ-агенты стремительно эволюционируют от простых чат-ботов до цифровых сотрудников, а дизайн интерфейса и гендерная презентация способны напрямую влиять на то, какую ценность компании будут приписывать работе алгоритмов.

Хаусфельд предостерегает бизнес от восприятия ИИ как нейтрального инструмента по умолчанию и заявляет, что дизайнерские решения нельзя сводить к простой эстетике. Она отмечает, что организациям необходимо осознавать, что способ подачи искусственного агента может непреднамеренно воспроизводить существующее социальное неравенство в новой технологической среде.

Главное
Все новости
7 минут назадGoogle атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне
13 минут назад2Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули
19 минут назадРассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп
21:141SpaceXAI вложила $1,5 млн токенами Grok в Linux-дистрибутива Omarchy: модель доступа вместо наличных
20:421Полезный аксессуар от Xiaomi за 45 долларов. Представлен настольный кронштейн Redmi для монитора
20:313«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль
20:20Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект
18:478Geely Monjaro уходит из России — и официально выходит в Европе. Официальная премьера гибридного Monjaro EM-i в Европе состоится 12 октября
18:0421Мессенджер Max станет больше похож на Telegram: анонсированы новые возможности
17:454От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты
17:2826«Восстание ИИ» может начаться через полгода — OpenAI и Anthropic уже готовятся к «Судному дню»
17:152AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике
17:149Яндекс предупредил о перебоях в работе «Алисы» и «Станций» из-за повреждений дата-центров
Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)17:0924Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu) Новинка Xiaomi с заметным отрывом обошла флагманы на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и MediaTek Dimansity 9600 Pro
17:015Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения
16:521«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды
Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает16:4316Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает Pura X View с широким экраном пользуется большим спросом на домашнем рынке
16:3714Выдержат скорости до 400 км/ч: для РЖД завершили сварку почти 700 км рельсов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург
16:21В «Google Фото» добавили кнопку быстрого редактирования видео
15:524Астрономы впервые увидели, как звёзды поглощают своих спутников
15:456Первые электросуда Московской верфи проходят испытания на Москве-реке
15:34Австралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ
15:274Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара
15:1511Третий опытный Як-130М совершил первый полет
Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры15:1112Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры Компания объясняет это тем, что вопрос о способности моделей что-либо испытывать пока не решён
14:503Xiaomi выпустила умную стиральную машину Mijia на 11 кг белья с тремя независимыми барабанами
14:3826Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов
Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин14:2338Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин Volkswagen ID. Tiguan заменит сразу две модели — ID. 4 и ID. 5
14:087Kioxia представила SSD LD4 с объемом до 123 ТБ
13:4710Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra получили первую новую прошивку после выхода One UI 9.0
Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури13:343Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури Одна из них может начаться уже сегодня
13:2112Новая «Волга» набирает обороты: продажи впервые превысили тысячу автомобилей, самая популярная модель — Volga K50