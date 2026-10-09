Полезный аксессуар от Xiaomi за 45 долларов. Представлен настольный кронштейн Redmi для монитора

Xiaomi представила под брендом Redmi настольный кронштейн для мониторов — с конструкцией из алюминиевого сплава, механизмом регулировки на двух пружинах и системой скрытой укладки кабелей. Аксессуар позволяет менять положение экрана в нескольких направлениях и освобождать место на рабочем столе. Новинка оценена в 300 юаней — 45 долларов.

Кронштейн рассчитан на мониторы с диагональю до 34 дюймов и массой от 1,9 до 9 кг. В конструкции используется алюминиевый сплав толщиной 3 мм, который должен обеспечивать необходимую жесткость при перемещении экрана.

Главной особенностью стала запатентованная система с двумя пружинами. По заявлению производителя, она равномерно распределяет нагрузку и позволяет плавно поднимать и опускать монитор. Механизм прошел более 30 тыс. испытаний на усталостную прочность.

Пользователь может изменять высоту и наклон экрана, поворачивать его, перемещать влево и вправо, а также приближать к себе или отодвигать. Максимальный вылет вперед составляет 43,5 см, диапазон регулировки по высоте — внушительные 30 см.

Для установки монитора предусмотрены крепления VESA 75 × 75 и 100 × 100 мм. Провода питания и подключения можно спрятать в специальных каналах конструкции. Для монтажа предусмотрены винты с ручной затяжкой, поэтому дополнительные инструменты не требуются. По заявлению Xiaomi, установить кронштейн можно самостоятельно. На аксессуар распространяется пятилетняя гарантия.