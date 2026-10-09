Новый смартфон Vivo показал свои возможности до анонса

Смартфон набрал 3621 балл в одноядерном тесте и 11 078 баллов в многоядерном, а на индийском рынке модель может выйти под названием iQOO 16R

В базе Geekbench обнаружили смартфон Vivo с номером модели V2618A.

Устройство работает под управлением Android 17 и оснащено 16 ГБ оперативной памяти. В одноядерном тесте аппарат набрал 3621 балл, а в многоядерном — 11 078 баллов.

Запись указывает на системную плату с кодовым названием canoe и платформу Qualcomm SM8850, соответствующую флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Согласно опубликованным данным, процессор включает восемь ядер: шесть работают на частоте до 3,63 ГГц, а два производительных достигают 4,61 ГГц.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Инсайдер Абхишек Ядав также сообщил, что компания разрабатывает два устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 — смартфон с номером PD2618 и планшет DPD2653. Им приписывают игровые возможности, ранее представленные в iQOO 16 и iQOO Pad Ultra, включая улучшенную обработку теней Vulkan в Delta Force и оптимизацию для Infinity Nikki. По данным информатора, китайская версия смартфона V2618A может выйти в Индии под названием iQOO 16R.

Официального подтверждения характеристик и переименования пока нет.