2K-дисплей Visionox нового поколения на 185 Гц, АКБ более 9000 мА•ч и поддержка 100-ваттной зарядки. Уже в октябре ожидается выход iQOO Neo 12 ⁠ 1

iQOO Neo 12 должен выйти на китайский рынок уже в октябре. Смартфон получит ряд серьёзных улучшений, включая высокочастотный экран, активное охлаждение и специализированные компоненты для игр.

Одной из главных особенностей станет 6,83-дюймовая панель Visionox с разрешением 2K+ и частотой обновления 185 Гц. Ранее также сообщалось, что компания тестирует для смартфона отдельный чип управления экраном, аккумулятор ёмкостью более 9000 мА•ч и поддержку 100-ваттной зарядки.

Источник изображения: gizmochina // iQOO

За производительность, согласно утечке, будет отвечать флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с фирменным игровым чипом Q3. Он впервые появился в iQOO 15 и предназначен для разгрузки основного графического процессора, поддержания стабильной частоты кадров и контроля энергопотребления.

Дополнит аппаратную платформу встроенный вентилятор, который должен улучшить отвод тепла при продолжительных игровых нагрузках. Официальные характеристики и дата премьеры пока не объявлены.