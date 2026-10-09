Белый дом считает врагами всех, кто не использует термин «сверхинтеллект»

Об этом заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что Белый дом считает врагами всех, кто до сих пор использует термин «искусственный интеллект» вместо «сверхинтеллекта». Об этом он написал соцсети Truth Social.

Белый дом считает любого, кто использует термин «искусственный интеллект», в отличие от широко распространенного нового и более точного термина «сверхинтеллект», ВРАГОМ! Президент Дональд Трамп
Белый дом считает врагами всех, кто не использует термин «сверхинтеллект»
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Ранее президент США подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать термин Super Intelligence (SI, «сверхинтеллект») вместо привычного Artificial Intelligence (AI, «искусственный интеллект»). Новая терминология обязательна для государственных департаментов и агентств США, хотя сама по себе она не меняет общепринятое техническое определение искусственного интеллекта.

После этого один из пользователей X спросил Маска, может ли SpaceXAI сменить название на SpaceXSI. Предприниматель ответил утвердительно: «Да, мы внесем изменения». Позднее Маск отдельно написал в X, что SpaceX является «компанией сверхинтеллекта».

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