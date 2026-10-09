Kioxia представила SSD LD4 с объемом до 123 ТБ

На базе флеш-памяти BiCS8 3D QLC NAND

Японская Kioxia анонсировала линейку SSD LD4 для центров обработки данных. В накопителях используется флеш-память BiCS8 3D QLC NAND. Она хранит четыре бита информации в каждой ячейке, что позволяет увеличить плотность записи и снизить стоимость хранения одного терабайта.

Kioxia представила SSD LD4 с объемом до 123 ТБ
Источник изображения: Kioxia через Toms Hardware

Для размещения большого количества микросхем памяти компания выбрала серверный форм-фактор E1.L размером 318,75 × 38,4 × 9,5 мм. Удлиненный корпус позволяет увеличить емкость накопителя, а также разместить больше SSD в компактных серверах высотой 1U.

Новые накопители соответствуют спецификации NVMe 2.0e и требованиям Open Compute Project Datacenter NVMe SSD 2.6. Несмотря на заявленную совместимость с PCIe 5.0, фактическая скорость подключения ограничена интерфейсом PCIe 4.0 x4. Его теоретическая пропускная способность составляет около 7,88 ГБ/с в каждом направлении.

При этом Kioxia пока не раскрыла подробные характеристики производительности LD4. Неизвестны скорости последовательного чтения и записи, количество операций ввода-вывода в секунду, задержки доступа и энергопотребление. Компания также не сообщила ресурс записи, который важен для оценки надежности накопителей при длительной работе под высокой нагрузкой.

Сейчас отдельным заказчикам доступны тестовые образцы емкостью 15,36 и 30,72 ТБ. Архитектура серии позволяет создавать модели объемом до 122,88 ТБ, однако сроки их выхода и начала массового производства пока не раскрыты. Цена накопителей также не объявлена.

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