Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин

Volkswagen представила новый электрический кроссовер — ID. Tiguan, и он призван заменить сразу две модели — ID. 4 и ID. 5. В отличие от тех же ID. 4 и ID. 5 новинка получила более традиционный дизайн. Предзаказы в Европе откроются 13 октября 2026 года, первые поставки стартуют в начале 2027 года. Цена базовой версии — с 42 695 евро.

Главная задача ID. Tiguan — сделать электромобили Volkswagen привычнее для покупателей. Вместо экспериментальных решений предыдущих моделей компания выбрала узнаваемый облик кроссовера и более традиционную эргономику. Автомобиль построен на платформе MEB+, которая также используется в новых моделях ID. Polo, ID. Cross и Cupra Raval.

Покупателям предложат три модификации с задним или полным приводом. Базовая версия оснащается электромотором мощностью 187 л. с. и тяговой батареей емкостью 58 кВт·ч. Привод — передний. У промежуточной версии задний привод, двигатель мощностью 282 л. с. и тяговая батарея емкостью 77 кВт·ч. Топовый ID. Tiguan 4MOTION оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 295 л. с. и тяговой батареей емкостью 77 кВт·ч.

Максимальный запас хода — 600 км (по циклу WLTP). Volkswagen пока не уточнила, какая именно модификация обеспечивает такой запас хода, но, вероятно, речь о заднеприводной версии.

Кроссовер также рассчитан на буксировку тяжелых прицепов. Версия с тяговой батареей на 58 кВт·ч может буксировать до 1800 кг, а модификации с батареей на 77 кВт·ч — до 2000 кг.

Длина кроссовера составляет 4618 мм, колёсная база — 2765 мм. Объём багажника составляет 534 литров, небольшой отсек объемом 32 литра предусмотрен под капотом.

Салон переработали с учетом критики прежних электромобилей марки. Сенсорные кнопки на руле заменили физическими клавишами управления круиз-контролем и мультимедийными функциями. Климатическая система получила отдельный блок с девятью физическими переключателями, на центральной консоли появилась ручка регулировки громкости. Для смартфонов предусмотрены две площадки беспроводной зарядки.

10-дюймовая цифровая приборная панель интегрирована в переднюю панель. В режиме Retro она отображает четыре классических круглых прибора, напоминающих аналоговые шкалы старых автомобилей. Медиасистема — с 15-дюймовым экраном. В оснащении также дисплей для переднего пассажира (опция), сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, аудиосистема Harman Kardon и панорамная крыша.

В оснащение также войдет функция Digital Key, позволяющая использовать смартфон вместо традиционного автомобильного ключа. Volkswagen подтвердила и планы выхода ID. Tiguan на рынки США и Канады, но сроки начала продаж в Северной Америке пока не названы.