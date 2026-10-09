Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra получили первую новую прошивку после выхода One UI 9.0

Samsung начала распространять октябрьское обновление безопасности 2026 года для флагманских смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Это первая новая прошивка для устройств после выхода финальной версии One UI 9.0 на базе Android 17.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Обновление закрывает 62 дыры в безопасности Android и интерфейса One UI, но новых функций не добавляет.

Первыми прошивку начали получать пользователи в США и Канаде. Для американской версии Galaxy S26 Ultra без привязки к оператору обновление имеет номер S948U1UES4BZIG. Размер пакета составляет 531,24 МБ. Прошивка распространяется поэтапно, поэтому на некоторых устройствах она появится позднее.

Тем временем Samsung уже работает над следующим крупным обновлением интерфейса — One UI 9.5. По имеющейся информации, некоторые владельцы устройств серии Galaxy S26 получили возможность ознакомиться с новой версией. Однако официальную дату ее выхода компания пока не объявила.