«VK Видео» превратило раздел «Фильмы и сериалы» в единый каталог

Обновлённый раздел уже появился в приложении и веб-версии «ВКонтакте»

Команда «VK Видео» обновила раздел «Фильмы и сериалы», объединив поиск и навигацию по контенту в одном каталоге. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте». Для фильмов и сериалов появились отдельные карточки с обложкой, трейлером, рейтингом и основной информацией, включая сведения об актёрах и режиссёре.

Пользователи могут искать конкретные тайтлы или выбирать контент по жанрам и тематическим подборкам. В каталоге доступны рекомендации, плейлисты и редакторские коллекции, в том числе «Популярное» и «Новинки».

В поисковой строке появился «саджестер» — подсказка с карточкой фильма или сериала, которая отображается уже во время ввода запроса. Из неё можно сразу перейти к подробностям выбранного тайтла.

До конца октября «VK Видео» планирует добавить шесть тематических категорий: «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Мультфильмы», «Мультсериалы» и «Аниме». В каждой будут доступны подборки и сортировка по жанрам.

Обновлённый раздел уже появился в приложении и веб-версии «ВКонтакте». В течение октября изменения также станут доступны на умных телевизорах.