Первый в своем классе многоразовый ракетный двигатель для советской ракеты Н-1 покажут в Москве

Этот двигатель создавался для полета на Луну

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представит полноразмерный макет ракетного двигателя НК-33, созданного для советской лунной программы. Экспозиция будет работать 10 и 11 октября на международном фестивале «Наука 0+» в московском парке «Зарядье».

Первый в своем классе многоразовый ракетный двигатель для советской ракеты Н-1 покажут в Москве
Источник изображения: ИИ Gemini

НК-33 разработали под руководством конструктора Николая Кузнецова для сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1. Она должна была использоваться для пилотируемых полетов к Луне в рамках советской лунной программы, которая развивалась параллельно с американским проектом Apollo.

Двигатель работает на жидком кислороде и керосине. Для своего времени НК-33 отличался высокой эффективностью, относительно небольшой массой и высоким отношением тяги к массе двигателя. При его создании также учитывалась возможность повторного использования, что было необычным решением для ракетных двигателей того периода.

После прекращения советской лунной программы и закрытия проекта Н-1 работы над НК-33 не привели к его первоначальному применению. При этом созданные двигатели сохранили техническую ценность благодаря заложенным в конструкцию характеристикам.

Позднее на основе НК-33 был разработан модернизированный двигатель НК-33А для ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в».

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