Зонд Solar Orbiter пролетел через магнитную аномалию возле Солнца и обнаружил ее источник

Зонд Solar Orbiter помог ученым приблизиться к объяснению происхождения необычных магнитных изгибов в солнечном ветре. Новые измерения показали, что в их формировании могут участвовать сразу два механизма — магнитное пересоединение и турбулентность.

Магнитные изгибы представляют собой участки солнечного ветра, где направление магнитного поля резко меняется, формируя характерную изогнутую структуру. Они представляют интерес для ученых, поскольку могут быть связаны с ускорением солнечного ветра и нагревом солнечной короны.

Ранее существовали две основные версии происхождения этих структур. Согласно первой, они возникают при магнитном пересоединении — изменении конфигурации магнитных линий, сопровождающемся высвобождением энергии и ускорением плазмы. Другая гипотеза связывала их с турбулентностью и крупномасштабными колебаниями магнитного поля.

Во время пролета через одну из таких структур прибор SWA непосредственно измерил параметры окружающей плазмы. Ученые подтвердили характерную конфигурацию магнитного поля и изучили состав вещества внутри изгиба, обнаружив в том числе характерные компоненты кислорода и углерода.

Полученные данные указывают, что первоначально магнитные изгибы могут формироваться при пересоединении магнитных линий между открытыми и закрытыми областями магнитного поля Солнца. В результате часть плазмы выбрасывается в солнечный ветер. Уже после этого магнитные колебания и турбулентность могут изменять и усиливать сформировавшиеся структуры.

Таким образом, две ранее конкурировавшие гипотезы, вероятно, описывают разные этапы существования магнитных изгибов. Это помогает лучше понять, как энергия солнечного магнитного поля передается плазме и какие процессы влияют на ускорение солнечного ветра.

Solar Orbiter был запущен в 2020 году в рамках совместной миссии ESA и NASA. Аппарат может приближаться к Солнцу примерно на 42 млн км и проводить измерения магнитного поля и плазмы в условиях, недоступных большинству других космических аппаратов.