В Rutube добавили ИИ

Новый помощник в «Студии Rutube» сможет анализировать ролики и каналы, следить за трендами, готовить SEO-описания и адаптировать длинные видео под короткий формат

Rutube начал пилотное тестирование ИИ-помощника, который объединит инструменты для подготовки и развития авторского контента. На первом этапе нейросеть сможет предложить пять идей для новых роликов с учетом тематики канала, а затем сформировать из них контент-план.

Система также сможет анализировать готовое видео до публикации. ИИ предложит варианты заголовка, создаст SEO-оптимизированное описание, подберет теги и таймкоды, а также даст рекомендации по оформлению обложки. Дополнительно помощник сможет оценивать уже опубликованные материалы и искать возможности для повышения их эффективности.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В дальнейшем функциональность планируют расширить аналитикой канала и комментариев, рекомендациями по контенту, мониторингом актуальных трендов и изучением конкурирующих каналов.

Еще одним направлением станет автоматическая адаптация длинных роликов в короткий формат, что позволит авторам быстрее перерабатывать уже созданный контент.