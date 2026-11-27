Ни одного недозвона: «МегаФон» протестировал новые складные смартфоны Samsung на совместимость с сетями 5G в России ⁠ 4

Оператор «МегаФон» проверил новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8 Ultra на совместимость с российскими сетями. Испытания подтвердили поддержку 5G оператора. Также устройства протестировали в коммерческих сетях Москвы и Санкт-Петербурга.

Отдельное внимание инженеры уделили голосовой связи VoLTE, позволяющей совершать звонки через сети 4G. В ходе испытаний специалисты выполнили более 50 вызовов — все они прошли успешно, без единого случая недозвона. Смартфоны также проверили по расширенной лабораторной программе. Обнаруженные замечания передали производителю.

Как отметили в «МегаФоне», одной из особенностей новой линейки стал Galaxy Z Fold8 с обновлённой конструкцией. В сложенном виде он подходит для повседневных задач, а после раскрытия предоставляет больше пространства для просмотра видео, чтения и одновременной работы с приложениями. Вес устройства составляет 201 г, что делает его самым лёгким представителем серии Fold.

В конструкции дисплея используется технология Flex Titanium с титановыми элементами, повышающими его прочность и уменьшающими заметность складки. Galaxy Z Flip8 получил компактный корпус и внешний экран FlexWindow, позволяющий просматривать информацию без раскрытия смартфона. Складная конструкция также упрощает съёмку фото и видео без штатива.