Сбер обновил «ГигаАгента» — автономного ИИ-помощника, который теперь способен самостоятельно анализировать расписание, расставлять приоритеты и предлагать решения без дополнительных поручений. Агент учитывает информацию из почты, календаря и списка задач, помогает планировать день, корректировать встречи и выполнять комплексные поручения. Новые возможности представили на конференции AI Journey 2026.

В отличие от предыдущей версии, «ГигаАгент» может действовать проактивно. Например, если время встречи изменилось, он сопоставит это событие с другими планами и предложит скорректировать расписание. Для выполнения важных действий помощник запрашивает разрешение пользователя.

Агент также умеет самостоятельно разбивать сложные задачи на этапы, искать информацию, писать код и готовить документы. Для взаимодействия с внешними сервисами используется протокол MCP, позволяющий подключать почту, календари, документы и корпоративные системы. Сейчас тестируется интеграция более чем с 15 инструментами.

В частности, «ГигаАгент» научился строить маршруты через 2ГИС, подбирать рецепты и заказывать продукты в «Самокате» после подтверждения пользователя. Через сервис «Звук» он может искать музыку и создавать плейлисты, а с помощью «Афиши» — подбирать мероприятия и рестораны. Также доступны почта и календарь «Рамблера».

Следующим этапом станет интеграция «ГигаАгента» с корпоративной платформой GigaCowork. Она позволит использовать личного ИИ-помощника в рабочих пространствах, где сотрудники смогут совместно ставить задачи и взаимодействовать с агентами. По словам старшего вице-президента Сбербанка Андрея Белевцева, около 70% задач, которые сегодня решают ИИ-агенты, связаны с работой.

Для сервиса также запустили отдельный сайт gigaagent.ru, где можно подать заявку на доступ с бесплатным пробным периодом. Заявки рассматриваются индивидуально, подключение проходит поэтапно.