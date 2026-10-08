Проект «Восход солнца»: Blue Origin готовит дата-центры в космосе

Компания подала заявку на запуск более 50 тыс. спутников

Blue Origin разрабатывает концепцию размещения вычислительных мощностей непосредственно на орбите.

Основатель компании Джефф Безос рассказал о проекте «Восход солнца» и сообщил, что Blue Origin уже подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на запуск более 50 тыс. спутников.

Проект «Восход солнца»: Blue Origin готовит дата-центры в космосе
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По словам Безоса, перенос дата-центров в космос может стать одним из способов решить проблему их высокого энергопотребления. Компания рассматривает орбитальную инфраструктуру как площадку для размещения вычислительных систем, работающих за пределами Земли.

Blue Origin присоединяется к формирующейся гонке за космические дата-центры. Аналогичные проекты ранее представили SpaceX и Starcloud. Таким образом, крупные технологические компании начинают рассматривать орбитальные группировки не только как средство связи, но и как основу для размещения вычислительной инфраструктуры.

Главное
Все новости
8 минут назадХит за хитом: на смену прошлогоднему бестселлеру вышла серия Huawei Mate 90, которая уже показала мощный старт
20 минут назад1В Rutube добавили ИИ
30 минут назадНа МКС отправляют новые солнечные панели. Их доставит SpaceX Dragon
38 минут назадПервую версию One UI 9.5 заметили для Samsung Galaxy A57
44 минуты назадПосле гигантского взрыва Blue Origin возвращает New Glenn: новый запуск тяжелой ракеты намечен на декабрь
51 минуту назад«Легкая грустинка и радость за успех». Прощание с экипажем Crew-12 и отстыковку Crew Dragon показали на видео
55 минут назадПервой авиакомпанией в Африке, которая подключит спутниковый интернет Starlink на своих самолетах, стала марокканская Royal Air Maroc
59 минут назадПрямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне. Сервис Starlink Mobile запустили в Бангладеш
06:06Космический аппарат выполнил серию маневров при возвращении с МКС. Crew Dragon может сесть в трёх разных местах
07 окт 23:294Apple ужесточила полный доступ к диску на Mac: «очень явное действие» пользователя станет обязательным
07 окт 22:471Складной Vivo X Fold 6 уступил в автономности конкурентам. Появились первые обзоры
07 окт 22:422Рентгеновский телескоп впервые обнаружил доплеровский сдвиг из-за собственной орбиты
90+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду07 окт 22:22690+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду Оба с нулевым суммарным магнетизмом и комнатно-температурной сортировкой электронов по спину
07 окт 21:395Samsung сможет заработать ещё больше денег. Чипы HBM4E прошли квалификацию Nvidia
07 окт 21:241Трекер активности Fitbit Edge за 180 евро предложит функции от Pixel Watch, алюминиевый корпус, GPS и неделю автономности
07 окт 20:59532 дюйма, QD-OLED третьего поколения и бренд Asus. Представлен монитор ROG Strix OLED XG32UQDS
07 окт 20:533FSR 4 наконец-то появится на портативных консолях и не только. AMD обещает покрыть всю свою линейку GPU
07 окт 20:2915Размеры, как у Xbox Series X, но при этом внутри Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5070 Ti. Представлен Primax Spation
07 окт 20:037Нобелевскую премию по медицине дали за открытия, которые привели к созданию оптогенетики — метода управления отдельными нервными клетками светом
07 окт 20:028Minisforum взяла современный чипсет AMD и сделала из него плату ESP4B, на которую можно установить четыре SSD
07 окт 19:534Австралийские учёные создали сверхточное покрытие для новых детекторов гравитационных волн
07 окт 19:459Трамп создаёт «Силы сверхинтеллекта» для координации политики США в области ИИ
07 окт 19:428Космонавты отработали пожар на «Союзе» и экстренное возвращение на Землю
07 окт 19:395Южная Корея приостановила смягчение банковской киберзащиты после атак с ИИ
07 окт 19:2715За год видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе в среднем на 66%, но GeForce RTX 5090 за это время подорожала на 132%
Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео07 окт 17:3522Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео Корабль, совершивший испытательный полёт в июле, доставили к Starbase на транспортном судне Forte
07 окт 17:185Китайские инженеры создали самый маленький в мире нейроинтерфейс весом 3 грамма
07 окт 17:107DeepSeek почти собрал $12 млрд: Tencent и аккумуляторный гигант CATL выписали самые крупные чеки
07 окт 17:0411Ракетные заводы — прямо на космодроме: Космические силы США задумали промзону на базе Ванденберг
07 окт 16:599Китайские чипмейкеры накопили 343 иммерсионных DUV-сканера: 270 машин делают 7-нм чипы без EUV
07 окт 16:5414722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ
07 окт 16:51Google закупил атомной энергии на 20 лет вперёд: 890 МВт с шести старых реакторов, ни одного нового здания