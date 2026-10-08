Проект «Восход солнца»: Blue Origin готовит дата-центры в космосе
Компания подала заявку на запуск более 50 тыс. спутников
Blue Origin разрабатывает концепцию размещения вычислительных мощностей непосредственно на орбите.
Основатель компании Джефф Безос рассказал о проекте «Восход солнца» и сообщил, что Blue Origin уже подала в Федеральную комиссию по связи США заявку на запуск более 50 тыс. спутников.
По словам Безоса, перенос дата-центров в космос может стать одним из способов решить проблему их высокого энергопотребления. Компания рассматривает орбитальную инфраструктуру как площадку для размещения вычислительных систем, работающих за пределами Земли.
Blue Origin присоединяется к формирующейся гонке за космические дата-центры. Аналогичные проекты ранее представили SpaceX и Starcloud. Таким образом, крупные технологические компании начинают рассматривать орбитальные группировки не только как средство связи, но и как основу для размещения вычислительной инфраструктуры.