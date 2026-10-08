Хит за хитом: на смену прошлогоднему бестселлеру вышла серия Huawei Mate 90, которая уже показала мощный старт

Серия Huawei Mate 90 демонстрирует сильные результаты на старте продаж в Китае. По данным RDObservation, за первую неделю компания реализовала более 270 тыс. смартфонов линейки.

На Mate 90 Pro Max с однокристальной системой Kirin 9050 Pro пришлось около 40% всех поставок, ещё примерно 30% обеспечил Mate 90 Pro.

Одной из причин высокого спроса Huawei Central называет более ранний выход нового поколения. В отличие от предыдущей серии, дебютировавшей в конце ноября, Mate 90 появилась на рынке раньше ожидаемого срока.

Huawei также постаралась сохранить привлекательные цены на разные версии серии, несмотря на рост стоимости компонентов. При этом производитель сделал ставку на комплексное обновление устройств — от дизайна и аппаратной платформы до программных функций и возможностей камер. По оценке Digital Chat Station, некоторые нововведения в области мобильной фотографии позволяют Mate 90 конкурировать даже с флагманской серией Pura.

Напомним, продажи Huawei Mate 80 превысили 8,2 млн смартфонов⁠ еще в августе.