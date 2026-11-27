Moonshot AI опасается, что без аренды зарубежных дата-центров интервал между крупными релизами компании вырастет с привычных 6 месяцев до года и более

Новые американские ограничения на доступ к вычислительным мощностям могут существенно замедлить разработку китайских ИИ-моделей. По данным Reuters, Moonshot AI опасается, что без аренды зарубежных дата-центров интервал между крупными релизами компании вырастет с привычных 6 месяцев до года и более. Следующая флагманская модель Kimi K4 в таком случае может выйти только примерно в середине 2027 года.

Другой китайский разработчик, Z.AI, также отстаёт от графика. Компания Zhipu AI планировала выпустить GLM-5.5 в ноябре. Эта модель примерно с 3 трлн параметров должна была стать её следующим флагманом, однако обучение затянулось. По оценке источников Reuters, американские ограничения могут перенести релиз на первый квартал 2027 года или более поздний срок.

Правило Министерства торговли США вступило в силу 19 ноября. Оно вводит лицензирование крупных объёмов вычислительных услуг на зарубежных площадках, если те используют передовые американские ускорители. В частности, ограничения затрагивают вычислительные мощности, сопоставимые примерно с 750 ускорителями Nvidia H100.

Особенно уязвима Moonshot AI: компания арендует вычислительные мощности и отдаёт предпочтение зарубежным поставщикам. По словам источника Reuters, доступные внутри Китая ресурсы не смогут компенсировать возможную потерю зарубежных мощностей. Разработчик уже ищет варианты аренды вычислительных ресурсов в Европе и намерен обратиться к китайским производителям чипов, чтобы использовать их процессоры для обучения моделей.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Одновременно китайским компаниям становится сложнее применять дистилляцию — метод обучения, при котором одна модель учится воспроизводить возможности более мощной системы, используя её ответы в качестве обучающих данных. OpenAI и Anthropic усилили защиту своих моделей от подобных попыток. Anthropic сообщала почти о 200 млн взаимодействий с Claude, связанных с подозрительными кампаниями по дистилляции, и называла среди предполагаемых участников Alibaba, Moonshot и Z.AI. OpenAI также заявляла о попытках получить данные её моделей для обучения систем, связанных с Moonshot.

По данным Reuters, трудности с доступом к моделям OpenAI и Anthropic уже заставили Moonshot искать другие источники обучающих данных. Компания, как утверждает собеседник агентства, начала использовать для дистилляции модели Google и Meta*. При этом Moonshot ранее отвергала обвинения в том, что успех её Kimi K3 был достигнут таким способом: компания объясняла результаты изменениями в архитектуре собственной модели.

Задержка GLM-5.5 особенно показательна на фоне недавнего релиза Z.AI. 23 ноября компания представила GLM-5.4 с 750 млрд параметров и заявила, что новая архитектура позволяет ей конкурировать по производительности с моделями размером 2–3 трлн параметров. Однако следующая версия должна стать более крупной системой, обучение которой требует значительно больших вычислительных ресурсов.

Новые правила затрагивают не только аренду вычислений. США также вводят лицензионные требования для поставок передовых ускорителей, включая H100, в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Таиланд и Бразилию. Для дата-центров, уже оказывавших подпадающие под ограничения услуги до вступления правила в силу, предусмотрен переходный период в 90 дней для получения лицензий. Reuters также напоминает о сообщении The Information: Moonshot отказалась от сделки на $150 млн, которая должна была обеспечить ей доступ к ускорителям Nvidia Blackwell через дата-центр в Индонезии.

Китайские разработчики до сих пор могли конкурировать с американскими компаниями, создавая достаточно сильные модели при существенно меньших затратах. Теперь под угрозой оказывается один из факторов этого преимущества: доступ к большим объёмам вычислений и возможность быстро использовать результаты работы ведущих зарубежных моделей. Прогнозы о задержках пока основаны на собственном расследовании Reuters и сценарии полного прекращения доступа к зарубежным мощностям.