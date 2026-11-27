К концу кампании по сбору средств смартфон заметно улучшили — объем ОЗУ вырос с 8 до 12 ГБ, емкость батареи — с 3500 до 3850 мАч

Для ценителей компактных смартфонов. Enough Phone собрал на Kickstarter больше $200 тыс.: 12 ГБ ОЗУ, экран 5,3 дюйма, съемная батарея 3850 мА·ч и обновления до 2032 года ⁠ 74

На Kickstarter завершается кампания по сбору средств на Enough Phone — компактный смартфон со съемной батареей. До конца осталось 7 дней, всего собрано почти 220 тыс. долларов при цели в 250 тыс. долларов. Интересно, что за время сбора средств разработчик несколько раз обновлял характеристики устройства — они улучшены без повышения цены.

Смартфон теперь получит 12 ГБ оперативной памяти вместо первоначально обещанных 8 ГБ, а объём флеш-памяти увеличили с 128 до 256 ГБ. При этом предусмотрена возможность расширения памяти с помощью microSD. Емкость съёмного аккумулятора также оказался больше: вместо заявленных ранее 3500 мА·ч она теперь составляет 3850 мА·ч. Стоимость устройства при этом не изменилась.

Стоимость устройства для новых участников кампании составляет $450, не считая доставки, импортного НДС и таможенных сборов. Enough Phone оснащён 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 × 720 пикселей. Размеры корпуса составляют 133 × 64 мм, а толщина — 12 мм. Он довольно толстый, но при этом все равно компактнее большинства устройств на рынке.

Аппаратный базис Enough Phone — SoC MediaTek Dimensity 7500. Смартфон оснащен одной камерой с 50-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Также есть NFC и GPS. Пользователям предложат выбор между минималистичной OdysseyOS и чистой Android 17. Выпуск обновлений обещан до 2032 года.