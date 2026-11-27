Для ценителей компактных смартфонов. Enough Phone собрал на Kickstarter больше $200 тыс.: 12 ГБ ОЗУ, экран 5,3 дюйма, съемная батарея 3850 мА·ч и обновления до 2032 года
К концу кампании по сбору средств смартфон заметно улучшили — объем ОЗУ вырос с 8 до 12 ГБ, емкость батареи — с 3500 до 3850 мАч
На Kickstarter завершается кампания по сбору средств на Enough Phone — компактный смартфон со съемной батареей. До конца осталось 7 дней, всего собрано почти 220 тыс. долларов при цели в 250 тыс. долларов. Интересно, что за время сбора средств разработчик несколько раз обновлял характеристики устройства — они улучшены без повышения цены.
Смартфон теперь получит 12 ГБ оперативной памяти вместо первоначально обещанных 8 ГБ, а объём флеш-памяти увеличили с 128 до 256 ГБ. При этом предусмотрена возможность расширения памяти с помощью microSD. Емкость съёмного аккумулятора также оказался больше: вместо заявленных ранее 3500 мА·ч она теперь составляет 3850 мА·ч. Стоимость устройства при этом не изменилась.
Стоимость устройства для новых участников кампании составляет $450, не считая доставки, импортного НДС и таможенных сборов. Enough Phone оснащён 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1520 × 720 пикселей. Размеры корпуса составляют 133 × 64 мм, а толщина — 12 мм. Он довольно толстый, но при этом все равно компактнее большинства устройств на рынке.
Аппаратный базис Enough Phone — SoC MediaTek Dimensity 7500. Смартфон оснащен одной камерой с 50-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Также есть NFC и GPS. Пользователям предложат выбор между минималистичной OdysseyOS и чистой Android 17. Выпуск обновлений обещан до 2032 года.
Комментарии (68)
После пары смартфонов с 6.7-6.8" пересел на 6.2-6.3" и обратно не планирую.
Руки наверно не оттуда выросли смартфону положено быть компактым а не выпиратся из кармана вместе с достоинством
Смартфону положено быть комфортным для глаз и уважительное, серьёзное отношение к себе вызывать, а не быть мелким спичечным коробком игрушкой безделушкой
Это уже не смартфон а фаблет чуть меньше планшета
Фаблет и есть смартфон современный, а не устаревший морально.
В отличие от планшета он в карман помещается. Планшету отдельная сумка нужна. Поэтому 5,3" карликофоны и планшеты - вымирающий вид, будущее за 7" безрамочными моноблоками и раскладывающимися до 8"
У меня íPhone 13 mini, и он все ещё кажется мне великоватым после восьми лет с íPhone SE. И интерфейс у SE был лучше.
Возможно, это плата за съёмную стандартизированную батарею.🤷
Кем она стандартизирована? Запасы батарей закончатся одновременно с телефонами.
Китайцы наделают запасных
Делать им нечего как тратить деньги на выпуск батареи для мертворожденного смартфона.
нужно чтобы AAA
Так они уже не продаются, а б/у покупать не хочется.
Что ж вы так их не любите?
Не глазам явно. Маленький смарт - это звонилка максимум и аудио, но не для видео и сайтов
Мне хватает и для видео и для сайтов и для навигации и для переписки (личной и рабочей).
Мне тоже хватало когда-то 4,3" вот только с годами зрение ни у кого не улучшается, а наоборот. И чем больше напрягать глаза мелкими деталями - тем быстрее и зрение отъезжает.
Хватает и комфортно - это разные вещи, о втором критерии для глаз/зрения речи не идёт с маленькими дисплеями. Именно поэтому прогресс сделал их большими
Никто не может таскать с собой 20-30", это стационарное оборудование, а мобильные устройства не значит, что они должны быть в полтора спичечных коробка размером.
Для видео есть вещи получше смартфонов. И диагональ нормальная и не с отношением сторон, как у сосиски. Что там люди смотрят за видео с телефонов и рассказывают о комфорте глаз - решительно не понятно.
Какие, например и чтоб в карман влезали эти "вещи"? Складные смартфоны? Так таким вечно всем недовольным, как вы, они тоже соотношением "квадрата" не нравились. Моноблоки вам "сосиски", хотя они 16:9 вообще-то. Не угодишь вам. Планшет громоздкий и некарманный, для него отдельная сумка нужна, вымирающий вид как и карликофоны. Будущее за фаблетами 6,9-7" и складными устройствами 7,6-8".
Обычное видео - фильм/сериал с торрента, ютуб, вк. Уж всяко на 6,8-6,9" фаблета илли 7 6-8" фолда смотреть в дороге куда приятнее, чем на 5,3" какого-то "спичечного коробка"-звонилки из этой статьи. Это очевидно любому адекватному челу
Ммм, голливудские блокбастеры на 7", каеф, говноедство as is.
Говноедство фапать на 5,3" карликофон, визжа, что он "удобин".
Смотрел паука и одиссею на 7,6" фолде, всё супер. You see shiteater in mirror
Где ты увидел тут акт самоудовлетворения, с моей стороны, на 5.3"? Не надо тут этих инсинуаций мне. Я всего лишь назвал говноедов - говноедами.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Ты оскорбил людей и услышал симметричный ответ в свой адрес. Миллионы юзеров смотрят видео в метро на больших смартфонах свыше 6,7". Ты слит как то самое, что ты любишь есть, в унитаз
Миллионы людей в индии жрут говно. От того, что они оскорбятся - говноедами они быть не перестанут ;)
У тебя фиксация на еде говна, лечись, ты болен. Сравнивать и отождествлять давно всем привычный просмотр видео на крупном смартфоне с поеданием того, что ты любишь - это шиза в терминалльной стадии, таблеточки попей, у тебя патология, поциент
Сказал человек (?) с фиксацией на "маленьком размере", ну-ну ;)
Так это же не меня, это тебя интересует, не надо заниматься метанием стрелок, клоун. Начиная с того, что забежал в новость, которая тебя (в теории) вообще интересовать не должна и заканчивая тем, что чуть ли не под каждым каментом высказал свое очень важное мнение™
Шут, ты отмазываешься как гребень проткнутый. Про говноедство ты первый словоблудие развёл, приравняв к этому обычный просмотр видео на смартфоне, а потом и к чужим размерам интерес проявил. Очевидно, что ты глубоко больной поциент в терминальной стадии патологии
Та проткнутый судя по всему ты, раз тебя так дюймы беспокоят, видимо любишь покрупнее, да? ;)
Только сверху и снизу пустые поля убрать. Примерно 3 см в сумме.)
В этом плане его наследник s10e намного лучше. Но у него свои минусы. Отваливается микрофон и батарея ещё хуже, чем у предшественника.
Ходил с ним 5 лет, потом поменял на s10е, и почти тут же у семёрки отвалилась память. Пролежал без дела 7 лет, месяц назад старший сын узнал об этом, выпросил его у меня, купил на авито рабочий s7, но с разбитым экраном и в целом замученный. По приезду прошил его на 14 андроид, после чего с моей помощью поменял системную плату в корпус от моего, и теперь у него полностью рабочий s7 в отличном состоянии (я был аккуратным пользователем). В принципе, все на нём работает и почти не тормозит. Камера днём снимает всё ещё довольно прилично.
Вообще, смарты были мёртворожденные. Только благодаря Сиву эти зомби пошли в массы. Думаю, что ждать осталось недолго.
Какому ещё сиву ?
На массовом рынке смарты в 2001 году появились, это были первые Nokia на Symbian. Потом были многочисленые модели на этой ОС и коммуникаторы на Windows CE/Windows Mobile 5-6 (не путать с lumia на убогой плиточной закрытой windows phone)
То что джопс со своим iphone сделал - это добавил мультитач к сенсорнорму дисплею, а суть осталась та же, что у плеера ipod touch - ограниченная, закрытая прошивка ios, в которой монополия app store на софт, а также apple pay на NFC, нет полноценного доступа к файловой системе ни с ПК Windows в Проводнике, ни с самого айфона
Вымирающий, потому что аудитория недостаточна велика - навариться не получится. Производителю выгоднее игнорировать этот сегмент рынка.
P.S. Имечко у Вас удивительно схоже с десятком других местных F / I / O. Совпадение?
Совпадение.
Недостаточна, потому что это меньшинство.
Большинству комфортны для глаз большие экраны
Я так и написал - меньшинство (аудитория недостаточно велика). А большинству оказалась удобнее одежда с большими карманами и подсумки для телефона.
Да, меньшинства вечно ноют, что у них маленькие карманы в их приталенной одежде в обтяг/облипку, куда только размером со спичечный коробок мобилки помещаются. Большинство, да более свободного покроя одежду предпочитает с нормальными карманами, куда вызывающие уважение нормальные гаджеты 6,8" и раскладывающиеся до 7,6-8" помещаются.
Да-да, даешь халаты, галифе и зимние куртки-аляски! )))
P.S. Ещё одно удивительное совпадение - десяток дислайков от пользователей с именами IOF, IOFIOF и подобными им под теми же сообщениями, что отметили и Вы.
Меньшинства любят приталенные свитерочки, кофты, штанцы в облипку, в обтяжку. Им поэтому спичечный коробок 5,3" только подходит, а 6,8-6,9" фаблетов и 7,6-8" фолдов они боятся.
Я ношу только классического покроя костюмные брюки и джинсы, в их карманы прекрасно помещаются ультра и фолд
Сам по 12-16 часов в день провожу в классическом деловом костюме 56 /185 и не представляю, как можно держать Ультру в кармане брюк. Она даже в карман пиджака не помещается.
Интересно, почему? Он небось у Вас ещё и торчит из кармана. Подобное положение дел я называю "не помещается". Ни присесть, ни быстро достать из кармана..
Потому что пользуюсь смартфонами за компом, он без интернета, инфобезопасность рабочего места организации. Не торчит ничего из кармана классических брюк, помещаются два смарта в карман брюк, джинсов полностью. Помещается. У тебя явно не классический костюм, а приталенный дольчегабана со штанами в обтяжку, в облипку. В классическом и присесть и быстро достать из кармана возможно.
Ну если носить костюмы на пару размеров больше, то можно и планшеты в кармане носить.
Ты в обтяг, в облипку носишь, а не по размеру. Носил бы по размеру, в карман брюк бы спокойно ультра 6,9" и фолд 7,6" в сложенном виде помещались, если это костюм классического покроя 54-56 размера. Так что либо врёшь про 56 размер, либо костюм не классика у тебя, а дольчегабана для нетрадиционных
У Вас, кажется, что-то вроде навязчивой идеи по поводу итальянских модельеров и сексуальных девиаций. Ещё эта активность через ботов... Не к добру.
Это рамки по сантиметру получаются...
Да нет никакого неудобства, выдумано это всё адептами культа "спичечных коробков", вечно кричащих "лапаты! лапаты!". Неудобство как раз в мелком карликофоне, который потеряться норовит и вообще выглядит убого, несерьёзно, не респектабельно, как глупая, пустяковая игрушка-безделушка в сравнении с накладными наушниками. С гномофоном в полтора спичечных коробка только мелкие "уши"-затычки нормально смотрятся, которые сами на улице или транспорте потерять проще простого.
Насчёт того, что карманные мобильные девайсы - смартфоны 6,8-6,9", особенно раскладывающиеся до 7,6-8" во многом заменили ПК согласен, это абсолютная правда нравится то сектантам мелких "тилифонаф" или нет.
Ультру или фолд в руке держишь - маешь вещь👏👍💪, вопросов не возникает почему он столько стоит, с полноразмерными "ушами" гармонично смотрятся
Чрезмерно дорого