Солнечный передатчик весом всего 0,06 г помог учёным проследить за миграцией рыжего колибри (Selasphorus rufus) от побережья Алабамы до Джуно на Аляске. Птицу выпустили 27 марта в Лиллиане (Алабама), а последнюю отметку получили 3 мая. За 38 дней суммарная длина зарегистрированного маршрута составила 6526 км. Расстояние между начальной и конечной точками по прямой — 4730 км. Авторы исследования называют этот трек самым длинным из когда-либо зафиксированных у колибри.

Устройство BlūMorpho разработали специально для наблюдения за очень маленькими птицами, которым обычные радиопередатчики слишком тяжелы. В эксперименте участвовали 11 рыжих колибри и колибри с рубиновым горлом (Archilochus colubris). Масса птиц составляла в среднем около 3–4 г, а вес передатчика — всего 0,058–0,060 г. Вместе с креплением он не превышал 3% массы тела птицы — рекомендуемого исследователями предела для подобных устройств.

В отличие от обычных GPS-трекеров, BlūMorpho не записывает координаты во внутреннюю память и не использует аккумулятор. Устройство работает от солнечной энергии и каждые 3 секунды передаёт уникальный Bluetooth-сигнал. Его принимают находящиеся поблизости смартфоны, планшеты и компьютеры с включёнными Bluetooth и службами определения местоположения. Координаты принимающего устройства вместе со временем получения отправляются в общую базу данных. Новые данные автоматически загружаются в систему примерно каждые 5 минут.

Передатчики закрепляли на спине птиц между крыльями. Всего учёные получили 23 784 отметки о местоположении, охватившие 23 штата США, север Мексики и отдельные районы Канады. В 8 из 11 случаев птиц удалось обнаружить на расстоянии более 100 км от места выпуска.

Источник изображения: Donald M. Jones/Minden Pictures

Технология позволила увидеть и маршруты, которые прежде было сложно восстановить. Например, одна рыжехвостая колибри сначала двигалась на запад, пересекла северную часть Мексики, а затем направилась на север вдоль тихоокеанского побережья к Аляске. Другая птица того же вида совершила необычную петлю протяжённостью около 345 км через восточную часть Теннесси, Миссури и несколько других штатов, прежде чем продолжить движение на восток. Два рубиновогорлых самца, выпущенных в один день в одном месте, впоследствии двигались на север почти параллельными маршрутами, хотя в один из дней их разделяло около 83 км по долготе.

До появления такого устройства учёным приходилось в основном полагаться на кольцевание птиц и повторные встречи с ними. Этот метод даёт ограниченные сведения о миграции: по американской статистике за 1960–2024 годы повторно обнаружили лишь 0,14% окольцованных рыжехвостых колибри и 0,03% рубиновогорлых. Предыдущий рекордный маршрут рыжехвостой колибри составлял 5632 км: самку окольцевали во Флориде, а затем обнаружили на Аляске.

У новой технологии есть ограничения: солнечное питание позволяет получать сигналы только при достаточном освещении, поэтому ночные перемещения не фиксируются. Кроме того, для обнаружения передатчика поблизости должно находиться совместимое устройство, из-за чего данные чаще поступают из населённых районов. Авторы также отмечают, что пока не оценивали долгосрочное влияние трекеров на поведение, физиологию и выживаемость птиц.

Тем не менее BlūMorpho позволяет получать подробные сведения о перемещениях животных, которые раньше практически невозможно было отслеживать на больших расстояниях. Учёные рассчитывают использовать систему для определения мест зимовки, размножения и остановок во время миграции. Это особенно важно для рыжехвостых и рубиновогорлых колибри, численность которых сокращается: более точные данные о маршрутах помогут определить территории, нуждающиеся в охране. Ту же технологию уже применяли для отслеживания бабочек-монархов.