Canon возвращается в большую игру. Компания представила первый за 24 года ArF-литограф, он позволяет обрабатывать до 235 пластин в час ⁠ 2

Спустя 24 года Canon возвращается на рынок литографического оборудования ArF (фторид аргона). Компания представила сканер FPA-6300AS6, предназначенный для производства микросхем памяти, силовых полупроводников, датчиков и других чипов зрелых техпроцессов. Продажи новинки начнутся в декабре 2026 года.

Как сообщает Canon, FPA-6300AS6 стала первой новой системой сухой ArF-литографии компании со времён FPA-6000AS4, представленной в 2002 году. ArF-литография использует источник света с длиной волны 193 нм для переноса рисунка схемы на кремниевую пластину. Несмотря на развитие EUV-литографии, такие установки по-прежнему востребованы при массовом производстве микросхем памяти, автомобильной электроники, датчиков и других компонентов.

В основу FPA-6300AS6 положена платформа KrF-сканера FPA-6300ES6a, но новая модель получила усовершенствованную проекционную оптику, систему перемещения кремниевых пластин и подсистему освещения. Canon заявляет производительность до 235 пластин в час и точность совмещения слоёв до 4 нм. Эти характеристики должны позволить производителям работать с различными типами микросхем и материалами подложек.

Возвращение Canon на рынок ArF-литографии связано в том числе с ростом спроса на микросхемы на зрелых и специализированных техпроцессах. Такие чипы используются в электромобилях, промышленном оборудовании, системах управления питанием, фотосенсорах и инфраструктуре дата-центров. Актуальный ассортимент литографического оборудования Canon включает установки i-line, KrF и ArF, а также системы нанопечатной литографии.