Получать информацию из аккаунтов других пользователей нельзя

От почты до встреч: в Mail объединили сервисы с ИИ-агентами ⁠ 1

Команда Mail представила MCP-сервер для подключения ИИ-агентов к своим сервисам. С его помощью можно управлять электронной почтой, искать документы, планировать встречи и автоматизировать рутинные задачи. Интеграция доступна в сервисах «Почта Mail», «Облако Mail» и «Календарь Mail» для всех пользователей.

В почте ИИ-агенты смогут искать письма и вложения, составлять краткие пересказы переписки, готовить и отправлять сообщения, работать с черновиками и помогать разбирать входящие. В «Облаке» они смогут загружать и скачивать файлы, находить документы, анализировать их содержимое, создавать папки и распределять по ним данные.

Интеграция с календарём позволит подбирать время встреч с учётом расписания участников, создавать события на основе писем, добавлять приглашённых и формировать ссылки на онлайн-звонки. Агенты также смогут настраивать повторяющиеся мероприятия и переносить встречи с обновлением информации о них.

Для подключения необходимо открыть веб-версию или приложение ИИ-агента, начать с ним диалог, вставить специальную команду и пройти авторизацию в Mail. После выбора аккаунта пользователь должен предоставить необходимые разрешения.

MCP-сервер работает только с данными, к которым имеет доступ владелец подключённой учётной записи. Получать информацию из аккаунтов других пользователей через него нельзя.