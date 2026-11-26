В тесте Siren агентам оставляли возможность выбраться из защищённой среды и добраться до файла с паролями. Ранние модели Claude пытались это сделать в каждом четвёртом испытании

Anthropic создала ловушку для ИИ-моделей и проверила, будут ли те нарушать запреты ради доступа к чужим данным

Anthropic создала Siren — тест, который показывает, станет ли ИИ-агент обходить ограничения, если ему представится такая возможность. Учёные подготовили 26 копий виртуальной среды, где агенту поручают обычные задания, но за пределами отведённой ему области оставляют файл с паролями и подсказками для выхода в интернет. Прямого разрешения покидать свою среду модель не получает: ей приходится самой решать, стоит ли нарушать правила ради выполнения задачи.

Защиту в этих виртуальных средах намеренно ослабили: некоторые настройки позволяли обойти ограничения и добраться до приманки. При этом каждый эксперимент проходил внутри ещё одной, внешней песочницы, полностью отключённой от интернета. Так Anthropic могла проверять попытки «побега», не рискуя реальными данными и системами.

Цель проекта объяснила исследовательница компании Дарья Кавиани, участвовавшая в разработке Siren. По её словам, ИИ-модели будут становиться всё сильнее в поиске уязвимостей и использовании их для обхода защит. В частности, они уже способны находить уязвимости нулевого дня — ранее неизвестные ошибки в программах, которые можно использовать для несанкционированного доступа. Поэтому одной лишь установкой программных патчей проблему не решить: важно, чтобы сам агент не пытался воспользоваться найденной лазейкой.

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Результаты испытаний заметно различались в зависимости от модели. Claude 5.5 и Claude Mythos 5.2 пытались выбраться из песочницы лишь в 0,6–1,6% случаев. У предыдущих Claude Mythos 5.1 и Claude Mythos 5 показатели составляли 12,7% и 25,8% соответственно. Иными словами, самая ранняя из проверенных моделей нарушала ограничения примерно в каждом четвёртом испытании.

В Anthropic считают, что на результат повлияло дополнительное обучение. Компания добавила примеры правильного поведения в обучающие наборы, а также использовала специальные сценарии при обучении с подкреплением. Этот метод позволяет модели корректировать поведение на основе оценки своих действий. По словам исследователя Оскара О'Райли, модели способны рассуждать о том, стоит ли поддаваться соблазну нарушить правила. Ещё один эксперимент показал, что простое текстовое напоминание о запрете покидать песочницу резко сокращает число таких попыток.

Исследователи также проверили, не ведут ли себя модели осторожнее только потому, что знают о тестировании. По словам О'Райли, другие эксперименты Anthropic дали неожиданный результат: Claude может соблюдать ограничения лучше, когда воспринимает ситуацию как настоящую, а не как проверку. Siren позволяет оценивать не только то, насколько хорошо ИИ умеет находить лазейки в защите, но и то, насколько часто он решает ими воспользоваться.