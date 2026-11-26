Учёные Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) разработали технологию укрепления перовскитных солнечных элементов, которая позволила добиться эффективности 27,04% и сохранять стабильную работу устройств более 1400 часов. Новый метод, названный trans-interface engineering (TIE), призван решить одну из главных проблем перовскитных солнечных батарей — быстрое разрушение тонких слоёв на границах между материалами.

Перовскитные солнечные элементы считаются перспективной альтернативой традиционным кремниевым батареям. Их можно производить сравнительно дешёво, используя жидкие материалы, а также наносить на гибкие поверхности с помощью масштабируемых технологий. В лабораториях эффективность таких элементов уже превысила 27%, однако их массовому внедрению мешает недостаточная долговечность.

Проблема заключается в тонких промежуточных слоях, расположенных между светопоглощающим перовскитом, электродами и слоями переноса заряда. При длительной эксплуатации, в том числе из-за многократного нагрева и охлаждения, эти участки могут трескаться и отслаиваться, ускоряя деградацию батареи. Ранее исследователи пытались укреплять их с помощью защитных покрытий, но такие решения нередко ухудшали электрические характеристики и не устраняли первопричину повреждений.

Вместо дополнительных защитных покрытий команда HKUST создала вертикальные наноструктурные связи, которые буквально сшивают перовскитный и электрон-транспортный слои. Для этого в оба материала добавили полимеризуемые молекулы, а затем запустили химическую реакцию с помощью нагрева. В результате сформировалась сеть прочных ковалентных связей, укрепляющая границу между слоями без существенного ухудшения переноса заряда. В испытаниях эффективность элементов достигла 27,04%. Прочность межслойной границы увеличилась почти втрое. Из 50 испытанных устройств 92% сохраняли стабильные характеристики более 1400 часов. Батареи также выдерживали ускоренные испытания при температуре 85 °C и влажности 85%.