Пользователи смогут обращаться к языковым моделям прямо из лаунчера, не загружая гигабайты дополнительных данных вместе с системой и не передавая использование ИИ на обязательную основу

На форуме Ubuntu Discourse Дидье Рош-Толомелли из команды Ubuntu Desktop первую рабочую версию интерфейса ИИ-лаунчера. Он позволит вводить запросы непосредственно в поисковом окне и объединит будущие ИИ-инструменты в одном месте, вместо того чтобы распределять их по разным приложениям и элементам операционной системы. Предыдущие демонстрации проекта были лишь автоматизированной симуляцией интерфейса, созданной для обсуждения концепции. Теперь разработчики показали работающий ранний прототип.

Canonical обещает сохранить интеграцию необязательной: пользователи сами будут решать, включать ли ИИ-возможности. Языковые модели предполагается запускать локально, с соблюдением конфиденциальности данных. При этом разработчики не планируют увеличивать размер установочного образа Ubuntu на гигабайты ради ИИ-компонентов.

Источник изображения: Ubuntu

Отдельное внимание уделено безопасности. В архитектуре предусмотрена изоляция ИИ-инструментов в песочнице — специальной защищённой среде, ограничивающей их доступ к остальной системе. Это должно позволить интегрировать новые возможности, не предоставляя им бесконтрольный доступ к данным и ресурсам компьютера.

Canonical рассчитывает подготовить версию для открытого тестирования сообществом в январе. Компания ещё в апреле заявляла о намерении развивать ИИ-функции прежде всего там, где они дают практическую пользу, например в обеспечении доступности системы для людей с ограниченными возможностями, а не ради самого факта внедрения ИИ.