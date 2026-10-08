На МКС отправляют новые солнечные панели. Их доставит SpaceX Dragon

NASA и SpaceX готовят очередную беспилотную грузовую миссию к Международной космической станции.

Запуск корабля SpaceX Dragon намечен не ранее 13 октября с площадки SLC-40 на космодроме во Флориде. На орбиту отправится более 6300 фунтов, или около 2,86 тонны, груза.

В Dragon находятся научное оборудование, необходимые экипажу запасы и техника для станции. В состав груза также войдёт новый комплект солнечных панелей, который предназначен для расширения энергетических возможностей орбитального комплекса.

После выхода на орбиту корабль самостоятельно направится к МКС и выполнит стыковку с обращённым в сторону космоса портом модуля Harmony.

NASA будет транслировать запуск и последующее прибытие Dragon к станции на своих онлайн-платформах.