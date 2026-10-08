Первую версию One UI 9.5 заметили для Samsung Galaxy A57

Samsung начала внутреннюю разработку One UI 9.5 для серии Galaxy S26 два месяца назад

Samsung приступила к внутреннему тестированию One UI 9.5 для Galaxy A57. Первую тестовую сборку обнаружил инсайдер Tarun Vats. Ее номер —A576BXXU6CZJ1/A576BOXM6CZJ1/A576BXXU6CZJ1.

Появление прошивки свидетельствует о том, что разработка новой версии интерфейса уже распространяется не только на флагманские смартфоны Galaxy S. Теперь Samsung параллельно готовит One UI 9.5 и для устройств среднего класса линейки Galaxy A.

Пока речь идет исключительно о внутренних тестах, поэтому сроки выхода стабильной версии One UI 9.5 для Galaxy A57 не раскрываются.

Ожидается, что One UI 9.5 станет следующим крупным обновлением после One UI 9 и дебютирует вместе с будущей серией Galaxy S27. Среди изменений — дальнейшее развитие дизайна интерфейса, новые функции искусственного интеллекта и улучшения для складных устройств. Интерфейс получит больше полупрозрачных элементов, эффекты размытия фона и трехмерную глубину.

Samsung начала внутреннюю разработку One UI 9.5 для серии Galaxy S26 два месяца назад.