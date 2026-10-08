После гигантского взрыва Blue Origin возвращает New Glenn: новый запуск тяжелой ракеты намечен на декабрь

Blue Origin планирует провести следующий запуск тяжелой ракеты New Glenn в декабре 2026 года.

Об этом сообщил основатель компании Джефф Безос, отметив, что после майской аварии команда смогла восстановить поврежденную стартовую инфраструктуру.

Первый запуск New Glenn состоялся в январе 2025 года. В мае 2026 года ракета взорвалась во время испытаний силовой установки, а стартовый комплекс №36 на мысе Канаверал во Флориде получил значительные повреждения.

Несмотря на последствия аварии, Blue Origin намерена вернуться к полетам уже в декабре. Инцидент ранее вызывал опасения относительно сроков участия компании в лунной программе NASA, однако Безос заявил, что команда смогла восстановить стартовую площадку и подготовить ракету к новому запуску.