Бесплатный ChatGPT прокачали — пользователям стала доступна GPT-6

С сегодняшнего дня OpenAI начала глобальное распространение GPT-6 Luna среди пользователей бесплатного тарифа ChatGPT Free и подписки Go. Модель становится доступна непосредственно в разделе Chat и поддерживает Intelligent UI — технологию, позволяющую ChatGPT создавать интерактивные элементы прямо внутри ответа.

Платные пользователи Plus, Pro, Business и Enterprise начали получать GPT-6 Sol днем ранее. Для бесплатных тарифов используется более экономичная GPT-6 Luna. А вот топовая модель GPT-6 Astra пока стоит особняком — она доступна только для профессиональных сценариев.

Главным нововведением GPT-6 в ChatGPT стал не только сам новый алгоритм, но и Intelligent UI. ChatGPT может самостоятельно дополнять текст графиками, интерактивными схемами, кнопками, формами и другими элементами управления. Специально просить модель создавать интерфейс не требуется — она сама выбирает подходящий формат в зависимости от задачи.

Например, при объяснении сложного механизма ChatGPT может показать интерактивную диаграмму, а при планировании бюджета — создать калькулятор с изменяемыми параметрами. Для разделения счета между друзьями модель способна сгенерировать небольшой инструмент для автоматического пересчета сумм. Среди других примеров OpenAI называет игры, визуальные сравнения и интерактивные инструкции.

Еще одна особенность GPT-6 заключается в способности начинать формировать ответ до завершения всех вычислений. ChatGPT может показать первые результаты, продолжить обработку запроса или использовать дополнительные инструменты, а затем дополнить уже начавшийся ответ новой информацией без повторного запроса пользователя.

Intelligent UI работает в веб-версии ChatGPT и поддерживаемых обновленных приложениях. Старые настольные приложения ChatGPT для Windows и macOS новую систему не поддерживают, поэтому OpenAI рекомендует использовать веб-версию. На смартфонах необходимо установить последнюю доступную версию приложения.

Отдельного лимита на Intelligent UI нет — на использование интерактивных элементов распространяются обычные ограничения выбранного тарифа и модели. Пользователи, предпочитающие более простой формат ответов, могут в веб-версии открыть настройки и выбрать более простой режим в разделе Layout and visuals. При этом полностью отключить все визуальные элементы нельзя.

Распространение GPT-6 Luna происходит постепенно, поэтому модель может появиться в аккаунтах пользователей не одновременно.